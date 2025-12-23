علوی: مهارت آموزی بستری موثر در کاهش بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی علوی عصر سه شنبه در جریان مراسم افتتاحیه و تحویل تجهیزات اهدایی سفارت کره جنوبی به اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان با اشاره به سفر سفیر کره‌جنوبی به استان کردستان اظهار کرد: در جریان این سفر و با هماهنگی اتاق بازرگانی، نشست‌هایی برگزار و بازدیدی از مرکز دانشگاهی فنی‌وحرفه‌ای ارمغانی انجام شد که در نهایت، سفیر کره‌جنوبی قول مساعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را ارائه داد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اتاق بازرگانی و همکاری‌های مشترک، این وعده به نتیجه رسید و مبلغ ۵۰۰ هزار دلار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های خورشیدی و تجهیزات مرتبط با اتومکانیک هزینه شد.

علوی ادامه داد: هم‌اکنون تمامی تجهیزات خریداری‌شده در مرکز مستقر شده و آماده بهره‌برداری هستند که نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی ایفا خواهند کرد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان کردستان با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی در کاهش بیکاری تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل بیکاری، نبود مهارت است؛ بسیاری از افراد با وجود تحصیلات دانشگاهی، مهارت لازم برای ورود به بازار کار را ندارند، در حالی که در مراکز فنی‌وحرفه‌ای آموزش‌ها به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و افراد پس از کسب مهارت می‌توانند وارد بازار کار شوند یا برای خود اشتغال ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ نفر به‌صورت مستقیم در بخش آموزش مرکز مهارت آموزی سنندج فعالیت دارند و این مجموعه نقش مؤثری در توانمندسازی نیروی انسانی استان ایفا می‌کند.