به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر سه شنبه در آئین افتتاح و تحویل تجهیزات اهدایی سفارت جمهوری کره جنوبی به آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان که با حضور سفیر کره‌جنوبی انجام شد، با اشاره به وعده‌های مطرح‌شده در سفر قبلی اظهار کرد: در این سفر مقرر شد تجهیزاتی برای ارتقای مهارت‌آموزی در مراکز فنی‌وحرفه‌ای استان تأمین شود که خوشبختانه این تجهیزات ارسال شده و امروز نیز با حضور سفیر کره‌جنوبی، بهره‌برداری رسمی از آنها آغاز شد.

وی افزود: این تجهیزات به ارزش حدود ۵۰۰ هزار دلار از سوی دولت کره‌جنوبی برای آموزش جوانان استان کردستان به اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای اهدا شده که جای تقدیر و تشکر از سفیر و دولت کره‌جنوبی دارد.

استاندار کردستان ادامه داد: امیدواریم این همکاری‌ها در حوزه آموزش مهارت نیروی کار تداوم یابد و بتوانیم با همکاری سفارت کره‌جنوبی، زمینه اشتغال جمعی از جوانان استان را فراهم کنیم تا پس از طی آموزش‌های لازم، به استان بازگشته و در آموزش سایر جوانان نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر تأثیر مثبت این اقدام در روابط دوجانبه گفت: بدون شک این حرکت دولت و سفیر کره‌جنوبی موجب تحکیم روابط دوستانه دو کشور و ایجاد ذهنیت مثبت در میان مردم استان کردستان نسبت به کشور دوست و برادر کره‌جنوبی خواهد شد.

تجهیز مراکز فنی حرفه‌ای گامی مؤثر در ارتقای مهارت‌امو به جوانان

لهونی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی استانی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، اقدامات انجام‌شده در زمینه تجهیز مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان را گامی مثبت و مؤثر در راستای ارتقای مهارت‌آموزی جوانان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این اقدامات نقش قابل توجهی در تقویت روابط جمهوری اسلامی ایران و کره‌جنوبی خواهد داشت، افزود: اجرای این پروژه‌ها بازتاب مردمی مطلوبی در استان داشته و زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های بین‌المللی در سطح استان شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: تداوم اقدامات عملی و حمایتی در حوزه مهارت‌آموزی، علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی و فرصت‌های اشتغال‌زایی، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار استان ایفا خواهد کرد.