  1. استانها
  2. قم
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

حسینی بوشهری: نقش ولایت فقیه در بزنگاه‌ها برای ملت و جهانیان اثبات شد

حسینی بوشهری: نقش ولایت فقیه در بزنگاه‌ها برای ملت و جهانیان اثبات شد

قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: تجربه‌های تاریخی و تحولات اخیر نشان داده که نقش ولایت فقیه در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز برای افکار عمومی جهان به‌روشنی به اثبات رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار نماینده ولی فقیه و استاندار کرمانشاه گفت: دشمنان انتظار ایجاد تنش دارند تا بتوانند وضعیت کشور را متزلزل کنند، اگر کاستی‌هایی وجود دارد، قابل اصلاح است و نباید دولت‌ها و ساختارهای اصلی کشور را تضعیف کرد، این نکته، کلیدی و راهبردی است.

وی تأکید کرد: توجه به سخنان دقیق و حکیمانه مقام معظم رهبری به خصوص در شرایط حساس ضروری است، رویکرد ایشان همواره بر مبنای عقلانیت، دوراندیشی، مصلحت و خیرخواهی برای ملت بوده‌است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس عظمت امام خمینی (ره) را در رهبری جنگ هشت‌ساله مشاهده کرد و در این جنگ اخیر نیز ما شاهد نقش بی‌بدیل ولایت فقیه و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدیریت کلان کشور بودیم.

حسینی بوشهری گفت: در جریان حملات اخیر دشمن صهیونیستی به کشور، در مقاطع مختلف، عملکرد حکیمانه و قاطع مقام معظم رهبری، نه‌تنها برای ملت ایران، بلکه برای جهانیان به اثبات رسید، اگر امروز از ولایت فقیه سخن می‌گوئیم، باید بدانیم که رهبر انقلاب، مرد بزنگاه‌ها و میدان‌های سخت هستند و تصمیم‌های بزرگ و دشوار در چنین مواقعی با هدایت ایشان اتخاذ شده‌است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در مسیر زیارت اظهار داشت: این استان از گذشته مرکزی مهم برای زائران بوده و همواره پذیرای کسانی که قصد رفتن به زیارت داشته یا از زیارت باز می‌گشته‌اند، بوده‌است.

کد خبر 6688535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها