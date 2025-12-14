به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار نماینده ولی فقیه و استاندار کرمانشاه گفت: دشمنان انتظار ایجاد تنش دارند تا بتوانند وضعیت کشور را متزلزل کنند، اگر کاستیهایی وجود دارد، قابل اصلاح است و نباید دولتها و ساختارهای اصلی کشور را تضعیف کرد، این نکته، کلیدی و راهبردی است.
وی تأکید کرد: توجه به سخنان دقیق و حکیمانه مقام معظم رهبری به خصوص در شرایط حساس ضروری است، رویکرد ایشان همواره بر مبنای عقلانیت، دوراندیشی، مصلحت و خیرخواهی برای ملت بودهاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس عظمت امام خمینی (ره) را در رهبری جنگ هشتساله مشاهده کرد و در این جنگ اخیر نیز ما شاهد نقش بیبدیل ولایت فقیه و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدیریت کلان کشور بودیم.
حسینی بوشهری گفت: در جریان حملات اخیر دشمن صهیونیستی به کشور، در مقاطع مختلف، عملکرد حکیمانه و قاطع مقام معظم رهبری، نهتنها برای ملت ایران، بلکه برای جهانیان به اثبات رسید، اگر امروز از ولایت فقیه سخن میگوئیم، باید بدانیم که رهبر انقلاب، مرد بزنگاهها و میدانهای سخت هستند و تصمیمهای بزرگ و دشوار در چنین مواقعی با هدایت ایشان اتخاذ شدهاست.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در مسیر زیارت اظهار داشت: این استان از گذشته مرکزی مهم برای زائران بوده و همواره پذیرای کسانی که قصد رفتن به زیارت داشته یا از زیارت باز میگشتهاند، بودهاست.
