کشف سه گونه ارزشمند شاهین شکاری در شهرستان ریگان

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان کفایی، پیش از ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: با رصد اطلاعاتی دقیق و همکاری نزدیک نیروهای خدوم و سربازان گمنام وزارت اطلاعات، سه پرنده شکاری از گونه ارزشمند بالابان کشف و ضبط شد و در این عملیات دو نفر از متخلفان دستگیر و هماکنون در بازداشت به سر میبرند.
وی با اشاره به اهمیت این گونه ارزشمند گفت: شاهینها از جمله پرندگان شکاری کمیاب و شاخص هستند که نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا میکنند.
کفایی ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با همکاری و مشارکت جوامع محلی، برنامههای آموزشی و حفاظتی را برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی و ارتقای سطح آگاهی عمومی دنبال خواهد کرد.
وی افزود: حفاظت از گونههای ارزشمند مانند شاهین نه تنها به پایداری محیطزیست کمک میکند، بلکه میراث طبیعی استان کرمان را برای نسلهای آینده حفظ خواهد کرد.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان تأکید کرد که کشف این شاهینها میتواند نقطه عطفی در جلب توجه عمومی به اهمیت زیستگاههای طبیعی ریگان باشد و مشارکت همگانی در صیانت از گونههای کمیاب را بیش از پیش ضروری سازد.
وی افزود: شاهین بالابان از گونههای کمیاب و تحت حمایت قانونی است و هرگونه شکار، خرید و فروش یا نگهداری غیرمجاز آن جرم محسوب میشود.
کفایی، ادامه داد: اقدام سریع و هماهنگ دستگاههای مسئول نشاندهنده عزم جدی در برخورد با قاچاق حیات وحش و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در پایان تأکید کرد: حفاظت از گونههای ارزشمند جانوری وظیفهای ملی است و از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار یا قاچاق حیات وحش، موضوع را به ادارات کل حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا با همکاری هم، میراث طبیعی این سرزمین برای نسلهای آینده حفظ شود.
