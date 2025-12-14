  1. جامعه
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

۲۳ واگن تانکر در غرب روسیه از ریل خارج شدند

شرکت راه‌آهن روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که ۲۳ واگن تانکر حامل نفت کوره در ایستگاه چایس در استان پنزا روسیه از ریل خارج شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، این حادثه باعث نشت نفت شد که تخمین زده می‌شود ۷۵۰ متر مربع را آلوده کرده است.

به گفته شرکت راه آهن، نشت نفت به منطقه‌ای در مجاورت خاکریز راه‌آهن محدود شده است و اقدامات واکنش اضطراری برای محدود کردن تأثیرات زیست‌محیطی در حال انجام است.

این شرکت اعلام کرد که متخصصان آزمایشگاه محیط زیست به همراه کارشناسان سازمان واکنش اضطراری برای ارزیابی و رسیدگی به آلودگی به محل اعزام شده‌اند.

طبق گزارش‌ها خدمات در ایستگاه چایس به حالت تعلیق درآمده است.

گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که خروج از ریل زمانی رخ داده است که یک لوکوموتیو شنتینگ با یک قطار باری برخورد کرده است. هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

شرکت مسافربری فدرال، اعلام کرد که این حادثه باعث تأخیر در حرکت شش قطار مسافربری در پنزا شده است.

    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      احتمال خرابکاری میرود

