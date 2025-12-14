مردم از نزدیک شدن به رودخانه های فصلی هشتبندی جدا اجتناب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تشدید بارش‌ها در شرق هرمزگان از جمله بخش توکهور وهشتبندی ستاد بحران این منطقه با صدور اطلاعیه‌ای از مردم درخواست کرد هشدارها را جدی بگیرند و از نزدیکی به مسیل‌ها و رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

در اطلاعیه ستاد بحران بخش توکهور هشتبندی آمده است با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران از امروز تا پایان هفته مردم هشدارها را جدی گرفته و از نزدیک شدن به مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌ها جدا اجتناب کنند.

در ادامه اطلاعیه آمده است از همه مردم تقاضا می‌گردد از تردد غیر ضرور جدا اجتناب کنند و از فرزندان خردسال مراقبت نمایند تا حوادث تلخ سیل سال ۱۴۰۰ تکرار نگردد.