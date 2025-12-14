حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره علامه حلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تقویت رویکرد علمی در مدارس حوزوی، بر لزوم توجه جدی به پژوهش به‌عنوان یک هویت بنیادین تأکید کرد و گفت: مدارسی که در جایگاه علمی شاخص قرار دارند، باید این موقعیت را درک کرده و پژوهش را در همه سطوح آموزشی به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال کنند، چراکه پیشرفت علمی و پاسخ‌گویی به مسائل روز جامعه دینی، بدون تکیه بر پژوهش امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه پژوهش زمانی اثرگذار خواهد بود که به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود، افزود: تحقق این هدف مستلزم آموزش اصولی مهارت‌های پژوهشی و حرکت به‌سوی نظام آموزشی مبتنی بر پژوهش در مدارس و مراکز علمی است.

وی در تشریح برنامه‌های اجرایی این رویکرد، به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه پژوهش، شناسایی و حمایت از طلاب مستعد، ایجاد بسترهای انگیزشی برای فعالیت‌های مستقل پژوهشی، شکل‌گیری شبکه‌های علمی میان پژوهشگران جوان و همچنین پشتیبانی مستمر از نوپژوهان اشاره کرد و بازنگری در شیوه‌های ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی از سطح مدارس را امری ضروری دانست.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه، جشنواره علامه حلی را یکی از اقدامات مؤثر در این مسیر عنوان کرد و گفت: این رویداد علمی که امسال در دوره شانزدهم خود برگزار می‌شود، زمینه‌ای مناسب برای ارج نهادن به تلاش‌های پژوهشی طلاب و اساتید و تقویت انگیزه علمی در میان آنان فراهم کرده است.

وی با اشاره به حجم قابل توجه تولیدات علمی در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: در سال تحصیلی گذشته، هزاران اثر پژوهشی در قالب کتاب، مقاله، پایان‌نامه و طرح‌های تحقیقاتی توسط طلاب و اساتید به نگارش درآمده که نشان‌دهنده پویایی علمی حوزه است.

حجت‌الاسلام عباسی هدف نهایی این برنامه‌ها را تبدیل مدارس علمیه به پایگاه‌های فعال پژوهشی دانست و افزود: تحقق این هدف نیازمند مشارکت جدی مدیران، اساتید و طلاب در فرایند تولید و نشر علم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی موجود در حوزه‌های علمیه تصریح کرد: فعالیت پرنشاط طلاب و پژوهشگران حوزوی نشان می‌دهد که این نهاد علمی از توان بالایی برای توسعه دانش و ارتقای سطح پژوهش برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد علم ایفا کند.