  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

۱۵ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد دستگیر شدند

۱۵ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری ۱۵ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های دائمی آرامش و امنیت در سطح شهر، مأموران انتظامی شهرستان خرم آباد ۳۹ دستگاه دستگاه خودرو و ۲۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران با حضور در نقاط آلوده شهر ۳۵ معتاد متجاهر را جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد، تصریح کرد: تعداد ۱۵ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ کیانمهر، عنوان کرد: اجرای اینگونه طرح‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و پلیس هیچ گونه مماشاتی با قانون شکنان و هنجار شکنان نخواهد کرد.

کد خبر 6688755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها