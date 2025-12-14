به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های دائمی آرامش و امنیت در سطح شهر، مأموران انتظامی شهرستان خرم آباد ۳۹ دستگاه دستگاه خودرو و ۲۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران با حضور در نقاط آلوده شهر ۳۵ معتاد متجاهر را جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد، تصریح کرد: تعداد ۱۵ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ کیانمهر، عنوان کرد: اجرای اینگونه طرح‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و پلیس هیچ گونه مماشاتی با قانون شکنان و هنجار شکنان نخواهد کرد.