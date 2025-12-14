به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت در این خصوص اظهار کرد: این حادثه ساعت ۰۶:۵۰ دقیقه در محدوده بلوار راه‌آهن و روبه‌روی پمپ بنزین ترنج به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۱ و ۱۰ به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، با تشریح جزئیات این حادثه گفت: نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور سریع در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه، عملیات رهاسازی سرنشین محبوس‌شده را با رعایت کامل اصول ایمنی و فنی انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه یک خانم دچار مصدومیت شده بود که پس از خارج شدن از خودرو، برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان با اعلام پایان عملیات امداد و نجات، خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق وقوع این سانحه بر عهده عوامل پلیس راهور است و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.