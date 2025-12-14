فرار دوساله به پایان رسید؛ قاتل شفت در آمل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهراب صفری ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در ییلاقات شهرستان شفت و متواری شدن متهم، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر پلیسی با توجه فراری بودن قاتل، پس از اخذ دستور قضائی مبنی بر انتشار تصویر متهم متواری در فضای مجازی جهت شناسایی وی، سرنخ‌هایی از مخفیگاه نامبرده در شهرستان آمل به دست آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت تصریح کرد: با همکاری فرماندهی انتظامی استان مازندران و شهرستان آمل و همچنین عوامل پلیس آگاهی این شهرستان پس از اطمینان از صحت حضور قاتل در محل اعلامی، وی طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ صفری در پایان ضمن اشاره به اعزام متهم ۳۸ ساله برای ادامه سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی، از همکاری پلیس شهرستان آمل و همراهی شهروندان تشکر کرد و افزود: پلیس با قاطعیت با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و هیچ جرمی بدون پاسخ نخواهد ماند.