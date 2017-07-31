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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۲

فرمانده انتظامی شفت:

سارق سابقه دار با ۵ فقره سرقت در شهرستان شفت دستگیر شد

سارق سابقه دار با ۵ فقره سرقت در شهرستان شفت دستگیر شد

شفت- فرمانده انتظامی شفت از دستگیری سارق سابقه دار و حرفه ای با پنج فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان شفت بررسی این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی با بررسی شواهد و تعقیب سرنخ ها موفق به شناسایی متهم شدند، افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از شناسایی، موفق به دستگیری متهم در مخفیگاهش شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شفت خاطرنشان کرد : متهم فردی  ۲۹ ساله بوده که در بررسی های انجام شده به پنج فقره سرقت از قبیل تلفن همراه، دوچرخه و مغازه وغیره اعتراف کرده است.

وی با تاکید بر معرفی متهم به مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی، از شهروندان خواست که توصیه های پلیس در حفظ و نگهداری اموال خود را جدی گرفته و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را سریعا از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4046509

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