سارق سابقه دار با ۵ فقره سرقت در شهرستان شفت دستگیر شد

سرهنگ علی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان شفت بررسی این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی با بررسی شواهد و تعقیب سرنخ ها موفق به شناسایی متهم شدند، افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از شناسایی، موفق به دستگیری متهم در مخفیگاهش شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شفت خاطرنشان کرد : متهم فردی ۲۹ ساله بوده که در بررسی های انجام شده به پنج فقره سرقت از قبیل تلفن همراه، دوچرخه و مغازه وغیره اعتراف کرده است.

وی با تاکید بر معرفی متهم به مراجع قضایی برای سیر مراحل قانونی، از شهروندان خواست که توصیه های پلیس در حفظ و نگهداری اموال خود را جدی گرفته و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را سریعا از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.