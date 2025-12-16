https://mehrnews.com/x39Tbs ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵ کد خبر 6692000 استانها گیلان استانها گیلان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵ عملیات برفروبی در محور اسالم به خلخال توسط راهداری تالش تالش- در این فیلم تصاویری از عملیات برفروبی در محور اسالم-خلخال توسط راهداران تالش را مشاهده میکنید. دریافت 25 MB کد خبر 6692000 کپی شد مطالب مرتبط جمشیدی: بارش برف در ارتفاعات تالش؛ تردد با زنجیر چرخ امکانپذیر است مرادی: آغاز بارش برف در ۲ محور کوهستانی گیلان؛ تردد جریان دارد مرادی: محور پونل-خلخال به دلیل کولاک شدید مسدود شد مرادی: برف پاییزی ارتفاعات گیلان را سفیدپوش کرد برچسبها بارش برف برفروبی تالش اسالم
نظر شما