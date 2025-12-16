  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

عملیات برفروبی در محور اسالم به خلخال توسط راهداری تالش

تالش- در این فیلم تصاویری از عملیات برفروبی در محور اسالم-خلخال توسط راهداران تالش را مشاهده می‌کنید.

