به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با حضور در دفتر جامعه مدرسین با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت و گو کرد.
آیتالله حسینی بوشهری در این دیدار با بیان اینکه در جنگ شناختی، دشمن انگیزه و اراده را از نسل جوان میگیرد، با اشاره به تفاوتهای جنگ نظامی و جنگ ادراکی در جنگ ادراکی و شناختی، گفت: دشمن انگیزه و اراده را از نسل جوان میگیرد و در این راه تنها به باورهای دینی و اعتقادی حمله نمیکند، بلکه به هویت ملی ما نیز حمله میکند.
نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان رهبری افزود: در جنگ شناختی عملاً دشمن از جبهه خودی سربازگیری میکند و در نتیجه در زمان حادثه، این افراد دیگر همراه کشور و نظام نخواهند بود مگر اینکه این همدلی تقویت شود مانند جنگ ۱۲ روزه اتفاق بیافتد که در آن با نظام همراهی کردند، چراکه دیده بودند که هرگاه دشمن در جایی پا گذاشته، چیزی به جز ویرانی به همراه نداشته است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تاکید به تبیین و تولید بصیرت با اشاره به تحولات سوریه بعد از سقوط بشار اسد اظهار داشت: کسانی که برای رفتن بشار اسد پایکوبی میکردند، الآن با وضعیتی مواجه شدهاند که کشور چند تکه شده است و وضعیت اقتصادی خوبی نیز وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در تبلیغ دین باید علاوه بر توجه به مشترکات به ویژگیهای خاص فرهنگی هر منطقه نیز توجه کرد، بیان داشت: باید ویژگیهای استان خود را بدانیم که چه چیزی سبب میشود مردم پای کار بیایند. گاهی لازم است نوع چینش در محتوای تبلیغی ما با استان همجوار متفاوت باشد.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت همافزایی سازمان تبلیغات با دیگر نهادها و سازمانهای استانی ابراز داشت: سازمان تبلیغات بدون همافزایی با دیگر نهادها نمیتواند اثرگذار باشد. اگر به عنوان مثال نوعی فقر و کمبود در یک منطقه وجود داشته باشد، مبلغ نمیتواند صرفاً با تبیین معارف آن مشکل را برطرف کند باید به آسیبهای اجتماعی و مسائل مردم در ابعاد مختلف پرداخت که یکی از آنان گرههای ذهنی است.
وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات نباید به صورت جزیرهای کار کند افزود: گاهی فقط روی محتوا و شیوه ارائه آن تمرکز میشود؛ اما در جامعهای که مردم جمهوری اسلامی را به نام دین میشناسند، روحانیت باید ضعفهای موجود را به هر نحوی که میتواند تدارک کند، و لو از طریق پیگیری و با همراهی با دیگر دستگاههای مسئول.
وی تصریح کرد: اثر یک اقدام عملی بیش از یک ساعت سخنرانی است. در گذشته گاهی برخی از روحانیون وقتی در روستایی تبلیغ میرفتند و مثلاً با مشکل نبود آب لوله کشی مواجه میشدند، خانه خود را میفرختند و برای لولهکشی آن روستا هزینه میکردند.
وی با اشاره به شدت گرفتن آسیبهای فرهنگی بعد از همه گیری ویروس کرونا در پی افزایش استفاده از فضای مجازی توسط جوانان و نوجوانان اظهار کرد: دشمن اتاق فکر دارد و مرتب در حال برنامه ریزی است. ما نیز باید ماه به ماه اوضاع را رصد کنیم و شیوههای خود را بروز رسانی کنیم.
در ابتدای این نشست مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، گزارشی از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در استان بوشهر و برنامههای پیش رو ارائه کرد.
حجتالاسلام محمد قادری گفت: استان بوشهر در موضوع دین و انقلاب اسلامی همیشه جز مطلوبترین استانهای کشور بوده است.
