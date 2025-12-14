به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهدای هوانیروز سپاه با حضور سردار سرتیپ «ابراهیم جباری» مشاور فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار «هاشم علی قاسمی» جانشین هوانیروز سپاه، جمعی از فرماندهان و مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، اساتید و دانشجویان، در دانشکده هوانوردی هوانیروز سپاه برگزار شد.

در این مراسم، سردار سرتیپ حاج ابراهیم جباری با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم و شهدای والامقام هوانیروز سپاه، اظهار داشت: شهدا زنده‌اند، ناظر و شاهد اعمال ما هستند و برکت مجاهدت و شهادت آنان موجب گشایش و رفع موانع در مسیر حرکت انقلاب اسلامی شده است.

وی با بیان اینکه حضور جوانان در سپاه پاسداران برای دنیا و منافع مادی نیست و اظهار داشت: دانشجویان هوانیروز با هدف تحقق آرمان‌های قرآن کریم، اهل‌بیت (ع)، امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد این مسیر شده‌اند و مسئولیتی خطیر در برابر دشمنان ملت ایران بر عهده دارند.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به مکتب شهدا، تصریح کرد: شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی، حاجی‌زاده و دیگر شهدای والامقام، الگوهایی عملی و دست‌یافتنی‌اند و هر یک از جوانان می‌توانند با ایمان، اخلاص و تلاش مستمر، ادامه‌دهنده راه آنان باشند.

وی با اشاره به شکست دشمن در جنگ نظامی و جنگ شناختی خاطرنشان کرد: دشمنان پس از ناکامی در میدان نبرد، تلاش کردند با عملیات روانی و ایجاد شکاف اجتماعی به اهداف خود برسند، اما وحدت ملی و اعتماد مردم به ولایت، این توطئه‌ها را ناکام گذاشت.

در بخش پایانی این مراسم، حاج مهدی سلحشور با مداحی در وصف اهل‌بیت علیهم‌ السلام و شهدای والامقام، فضای یادواره را معطر کرد و گروه سرود کشوری «زینبیون» نیز با اجرای برنامه‌ای حماسی و ارزشی، یاد و خاطره شهدای هوانیروز سپاه را گرامی داشتند.

همچنین در این آئین، با اهدای لوح و یادبود از مادران و همسران شهدای والامقام هوانیروز سپاه تجلیل به‌عمل آمد و از صبر، ایثار و استقامت این عزیزان قدردانی شد.

این مراسم با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین، حفظ وحدت ملی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان به کار خود پایان داد.