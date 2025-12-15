سردار زهرایی: بسیج گام دوم، بسیج همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی، پیش‌ازظهر دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در آئین افتتاحیه هفتمین جشنواره بین‌المللی جهادگران که در مجتمع فرهنگی حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شد، با بیان اینکه «بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به مردم و جوانان است»، اظهار کرد: بسیج در گام دوم انقلاب و در قالب سند اعتلا، آغوش خود را به روی همه مردم گشوده و بسیج گام دوم، بسیج همه مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی سازوکارهای متناسب با این رویکرد در بسیج افزود: نخستین گام در این مسیر، چابک‌سازی بسیج و فرایندهای آن به نفع مردم است و دومین گام، حرکت بر مبنای «عمل قرارگاهی» است که جشنواره بین‌المللی جهادگران نیز گامی در همین راستا محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی در تحقق عمل قرارگاهی گفت: این تشکل‌ها به‌عنوان حلقه‌های میانی میدان، نقش واسط میان مردم و نظام حکمرانی را ایفا کرده‌اند و توانسته‌اند هم صدای مردم را به حاکمیت منتقل کنند و هم مبانی و گفتمان انقلاب اسلامی را در میان مردم ترویج دهند.

سردار زهرایی با بیان اینکه «خدمت به مردم مقدمه بندگی است و گروه‌های جهادی در روستاها به‌خوبی مشغول انجام این خدمت هستند»، تصریح کرد: هدف این جشنواره، بازتاب و نشر فعالیت‌ها و خدمات بی‌منت جهادگران است؛ چرا که به فرموده مقام معظم رهبری، این جهاد موفق باید هنرمندانه منعکس شود.

وی با اشاره به رویکرد مسئله‌محوری گروه‌های جهادی خاطرنشان کرد: اگرچه جهادگران همچنان در امور عمرانی و کمک‌های مستقیم به مردم، از جمله ساخت‌وساز برای اقشار محروم فعال هستند، اما امروز در حل مسائل مناطق هدف خود نیز خوش درخشیده‌اند؛ گروه‌های جهادی رشد کرده، به بلوغ رسیده و نمود این رویکرد مسئله‌محور را می‌توان در این جشنواره مشاهده کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با تأکید بر انطباق کامل جشنواره بین‌المللی جهادگران با پیام ۹ بندی رهبر معظم انقلاب گفت: این جشنواره رویدادی مؤثر برای رشد، توانمندسازی و ارتقای گروه‌های جهادی به شمار می‌رود.

در پایان این آئین، طی مراسمی رسمی از پوستر هفتمین جشنواره بین‌المللی جهادگران رونمایی شد.