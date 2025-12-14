کشت گیاهان دارویی در ۷۰۰ هکتار از مزارع؛ نشان ملی برکت دریافت شد

محمود رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نشان ملی «برکت» هم‌زمان با هجدهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به این قرارگاه اهدا شد، اظهار کرد: این رویداد با هدف تجلیل از گروه‌های مردمی و فعالان جهادی سراسر کشور برگزار شد و قرارگاه جهادی علمدار مازندران موفق به کسب تندیس بخش تولید و کشاورزی در سطح ملی شد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه افزود: قرارگاه جهادی علمدار استان مازندران از سال ۱۳۹۰ با همت دانشجویان بسیجی و با محوریت شهید مدافع حرم محمد بلباسی فعالیت خود را آغاز کرده و طی حدود ۱۵ سال، در حوزه‌های مختلف عمرانی، سازندگی و اشتغال‌زایی خدمات گسترده‌ای ارائه داده است.

مسئول قرارگاه جهادی علمدار مازندران اجرای پروژه‌های آبرسانی و خطوط انتقال آب به طول بیش از ۲۰ کیلومتر، احداث مخازن ذخیره آب شرب به ظرفیت ۱۰۰ هزار لیتر، ساخت چهار باب مدرسه، ۱۵ واحد مسکن محرومان و سه باب مسجد را از جمله اقدامات شاخص این قرارگاه عنوان کرد.

رحیمی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه، ایجاد اشتغال پایدار است، تصریح کرد: اجرای طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در ۷۰۰ هکتار از اراضی کم‌بازده و بلاکشت استان، در کنار طرح‌های آموزشی و ترویجی، نقش مهمی در توانمندسازی جوامع محلی داشته است.

وی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی، بهداشتی و خدمات‌رسانی اشاره کرد و گفت: حضور مستمر در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی از طریق برپایی موکب در شهر کربلا و مسیر پیاده‌روی اربعین و نیز تجربه برگزاری یک دوره اردوی جهادی برون‌مرزی، بخشی دیگر از فعالیت‌های این قرارگاه است.

مسئول قرارگاه جهادی علمدار مازندران خاطرنشان کرد: این مجموعه مردمی تاکنون چندین بار به‌عنوان گروه جهادی برتر در سطح کشور معرفی شده و افتخار سخنرانی به نمایندگی از گروه‌های جهادی کشور در محضر مقام معظم رهبری و دریافت تقدیر از نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بسیج سازندگی و بسیج دانشجویی را در کارنامه خود دارد.