آیت الله گلپایگانی نگاه جامعی به نیازهای مختلف جامعه اسلامی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد باقر گلپایگانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به زندگینامه آیتالله سید محمدرضا گلپایگانی و مسیر تحصیلی و علمی ایشان، اظهار کرد: تأسیس مدرسه آیتالله گلپایگانی با هدف استمرار جهاد علمی و تربیت طلاب در تراز مکتب اهلبیت علیهمالسلام صورت گرفت و امروز این مدرسه به یکی از مراکز مهم علمی در جهان اسلام تبدیل شده است.
فرزند مرحوم آیت الله گلپایگانی گفت: این مدرسه در زمینی به مساحت حدود چهار هزار متر مربع و در چهار طبقه بنا شده و روزانه نزدیک به ۳۰۰ درس در آن برگزار میشود؛ بهگونهای که به طور میانگین پنج هزار نفر در طول روز به این مجموعه علمی تردد دارند و از برنامههای آموزشی آن بهرهمند میشوند.
این استاد حوزوی با اشاره به فعالیتهای گسترده کتابخانه آیتالله گلپایگانی در قم افزود: این کتابخانه از جمله مراکز غنی علمی کشور به شمار میرود و مجموعهای ارزشمند از نسخههای خطی، کتب سنگی و منابع کمنظیر علمی را در خود جای داده است که خدمات متنوعی به پژوهشگران و طلاب ارائه میدهد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته و به دلیل دسترسی مناسب، آمار مراجعات روزانه به این کتابخانه به حدود ۱۱ هزار طلبه میرسید، اما با تغییر شرایط مسیر و دسترسی، این رقم اکنون به حدود پنج هزار نفر کاهش یافته است که امید میرود با بهبود زیرساختها، زمینه برای حضور گستردهتر علاقهمندان فراهم شود.
گلپایگانی با اشاره به دیگر اقدامات ماندگار آیتالله گلپایگانی تصریح کرد: مدرسه گلپایگان در زمان حیات ایشان تأسیس شد و پس از رحلت این مرجع بزرگوار نیز با حمایتهای مالی و مدیریتی، همچنان بهصورت فعال و با کیفیت مطلوب اداره میشود، همچنین دارالقرآنهای متعددی با هدف تقویت آموزش و ترویج معارف قرآنی در نقاط مختلف کشور راهاندازی شده است.
وی با یادآوری فعالیتهای اجتماعی و عامالمنفعه آیتالله گلپایگانی گفت: پس از رحلت ایشان، بیمارستانی به یاد این مرجع تقلید تأسیس شد و انگیزه شکلگیری این اقدام، به وقایع تلخ فروردین ۱۳۴۲ بازمیگردد، زمانی که در روز شهادت امام صادق علیهالسلام، مجلس تاریخی مدرسه فیضیه با حمله عوامل رژیم طاغوت مواجه شد و بسیاری از طلاب مجروح شدند.
فرزند مرحوم آیت الله گلپایگانی افزود: در آن مقطع، ساواک حتی به بیمارستانها دستور داده بود از پذیرش مجروحان خودداری کنند و برخی پزشکان نیز از ارائه خدمات درمانی امتناع میکردند. در نتیجه، منازل شخصی مملو از مجروحان شده بود و همین شرایط موجب شد آیتالله گلپایگانی تصمیمی قاطع برای تأسیس بیمارستانی مستقل و مردمی اتخاذ کنند.
گلپایگانی همچنین به نقش فعال این مرجع تقلید در بحرانهای طبیعی اشاره کرد و گفت: در جریان زلزلههای طبس و رودبار، ایشان به صورت مستقیم وارد عمل شدند و تمامی خانههای بهداشت این مناطق با حمایت و مدیریت ایشان بازسازی و تجهیز شد.
وی با اشاره به فعالیتهای فراملی آیتالله گلپایگانی اظهار کرد: رصد فعالیتهای دینی و مذهبی در ۹ کشور اروپایی از دیگر اقدامات ایشان بود و در همین راستا، یک مرکز کلیسایی در انگلیس خریداری و به مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام تبدیل شد تا به پایگاهی برای ترویج معارف شیعی در غرب بدل شود.
این استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام نیز از جمله اقدامات شاخص آیتالله گلپایگانی است که با خریداری زمینی به وسعت ۱۰ هزار متر مربع در اطراف مسجد امام، زمینه ساخت و توسعه این مجموعه فراهم شد.
وی افزود: ساخت مساجد، کتابخانهها، بیمارستانها و خانههای عالم در شهرهای مختلف کشور و حتی در خارج از مرزها، بخش دیگری از کارنامه درخشان این مرجع تقلید است که نشاندهنده نگاه جامع ایشان به نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی بود.
فرزند مرحوم آیت الله گلپایگانی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، میراثی ماندگار از آیتالله گلپایگانی به شمار میرود که امروز نیز الهامبخش جریانهای علمی و خدمترسانی در حوزههای علمیه و جامعه اسلامی است و باید با حفظ و توسعه این ظرفیتها، مسیر ترسیمشده ایشان با قوت ادامه یابد.
