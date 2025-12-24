محکومیت ۷ میلیاردی واحد صنفی متخلف در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، از محکومیت هفت میلیارد ریالی متصدی یک واحد صنفی متخلف در پاکدشت به دلیل تقلب در کسب خبر داد.

جودکی با اعلام این خبر اظهار داشت: پرونده تقلب در فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک به ارزش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی پاکدشت مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به نظریه اتحادیه مربوطه و مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و متصدی واحد صنفی متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: همچنین شعبه، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

جودکی خاطرنشان کرد: این پرونده پس از شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اتاق اصناف تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.