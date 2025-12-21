قاچاقچیان سیگار و تنباکو در ملارد ۲۹ میلیارد جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از ضبط محموله سیگار و تنباکوی قاچاق و محکومیت ۲۹ میلیارد ریالی متخلفان در ملارد خبر داد.

جودکی با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده قاچاق انواع کالای دخانی شامل سیگار و تنباکوی خارجی به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ملارد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متخلفان، اتهام انتسابی را محرز دانست و ضمن صدور حکم ضبط کالاهای دخانی کشف‌شده، متخلفان را به پرداخت ۲۹ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالای مکشوفه محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: این محموله قاچاق توسط نیروی انتظامی شهرستان ملارد و در جریان بازرسی از یک باغ کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.