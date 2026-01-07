احدی عالی: میوه شب عید به اندازه کافی ذخیره سازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احدی عالی اظهارکرد: تمهیدات لازم برای تأمین میوه شب عید اندیشیده شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد و همچنین ذخیره کافی کالاهای اساسی، نهادههای دامی و مرغ برای ایام ماه رمضان، عید نوروز فراهم شده است.
وی افزود: ۴۰۰ تن سیب و ۴۰۰ تن پرتقال در سردخانهها برای عرضه به موقع در بازار و خرما نیزبه عنوان کالای اساسی برای ماه مبارک رمضان ذخیره شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: جوجهریزی در واحدهای مرغداری به اندازه مورد نیاز و ذخیره استراتژیک مرغ برای ایام نوروز تأمین شده است.
علی حسین احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تأکید بر جلوگیری از فرصتطلبی و گرانفروشی میوه شب عید افزود: کالاهای اساسی و نهادههای دامی به اندازه کافی در انبارها و سردخانهها ذخیره شده و هرگونه نگرانی درباره تأمین این محصولات را رد کرد.
