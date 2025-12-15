به خبرگزاری مهر، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل، ۵۰۰ نفر از دانشآموزان مجموعه مدارس غیردولتی تربیت نخبگان اردبیل با حضور داوطلبانه و خودجوش در پویش فرهنگی و خیرخواهانه «بهسازِ مدرسه، بساز مدرسه»، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به منظور حمایت از نهضت مدرسهسازی اهدا کردند.
دانشآموزان شرکتکننده در این مراسم ضمن اعلام حمایت خود از توسعه عدالت آموزشی، از تمامی دانشآموزان استان و کشور دعوت کردند تا با پیوستن به این پویش ملی، در ساخت مدارس بهویژه در مناطق محروم سهیم شوند. در پایان این آئین، به پاس این حرکت ارزشمند، تندیس «سفیر دانشآموز» به دانشآموزان اهدا شد.
این مراسم با حضور فرماندار شهرستان اردبیل، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
در این آئین، دکتر امیر لامعی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل با قدردانی از این اقدام ماندگار دانشآموزان اظهار داشت: به فرموده رئیسجمهور، دغدغه اصلی مردم و مسئولان باید مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی باشد و این حرکت ارزشمند دانشآموزان، نمونهای روشن از تحقق این نگاه ملی است.
وی افزود: امیدواریم با همراهی مردم و نسل آیندهساز کشور، بتوانیم در مناطق محروم مدارس ایمن و استاندارد احداث کنیم. هر دانشآموز یک سفیر مدرسهسازی است و علم و آگاهی، مسیر اصلی پیشرفت و توسعه کشور به شمار میرود.
این اقدام فرهنگی و اجتماعی، جلوهای روشن از نقشآفرینی نسل جوان در نهضت ملی مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی در کشور به شمار میآید.
