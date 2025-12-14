  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

رضایی‌نسب: گردنه‌های اسدلی و امین‌الله در خراسان شمالی برفی هستند

رضایی‌نسب: گردنه‌های اسدلی و امین‌الله در خراسان شمالی برفی هستند

بجنورد- سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: شاهد بارش برف در گردنه‌های کوهستانی امین‌الله و اسدلی هستیم، شهروندان از هرگونه سفر غیرضروری در جاده‌های استان خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز رضایی نسب اظهار کرد: شهروندان از هرگونه سفر غیرضروری در جاده‌های استان خودداری کنند و از تمامی رانندگان انتظار داریم ضمن رعایت کامل مقررات، به ویژه رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه در شرایط لغزنده، نهایت دقت را به عمل آورند.

سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و تصادفات جاده‌ای، توصیه می‌شود شهروندان، تجهیزات زمستانی نظیر زنجیرچرخ و همچنین کنترل سیستم ترمز و گرمایش، اطمینان از سالم بودن چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن را داشته باشند.
رضایی‌نسب در پایان اضافه کرد: تمام تیم‌های پلیس راه در محورهای استان مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز به رانندگان امدادرسانی کنند.
کد خبر 6689115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها