به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز رضایی نسب اظهار کرد: شهروندان از هرگونه سفر غیرضروری در جاده‌های استان خودداری کنند و از تمامی رانندگان انتظار داریم ضمن رعایت کامل مقررات، به ویژه رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه در شرایط لغزنده، نهایت دقت را به عمل آورند.

سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و تصادفات جاده‌ای، توصیه می‌شود شهروندان، تجهیزات زمستانی نظیر زنجیرچرخ و همچنین کنترل سیستم ترمز و گرمایش، اطمینان از سالم بودن چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن را داشته باشند.

رضایی‌نسب در پایان اضافه کرد: تمام تیم‌های پلیس راه در محورهای استان مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز به رانندگان امدادرسانی کنند.