به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شیروان با اجرای یک طرح هدفمند، ۶ معتاد متجاهر را که در پارک‌ها و نقاط آلوده حضور داشتند، شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: این افراد پس از هماهنگی با مقام قضائی، برای طی مراحل قانونی و انجام فرآیند درمان به مراکز مجاز ترک اعتیاد منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شیروان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مظاهر ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌ویژه پدیده شوم اعتیاد، تصریح کرد: اجرای این‌گونه طرح‌ها با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس آرامش شهروندان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.