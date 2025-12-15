به گزارش خبرنگار مهر، علی پایمرد، عضو انجمن شرکتهای سراسری و بزرگمقیاس هوشمند حملونقل جادهای، امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته با اشاره به چالشهای موجود در حوزه بیمه رانندگان کامیونها، گفت: سازمان تأمین اجتماعی مبالغی را از شرکتها دریافت میکند، اما در مقابل هیچگونه خدماتی ارائه نمیدهد. در یک قرارداد یکهمتی، سهم بیمه حدود ۵۰ میلیارد تومان است، اما متأسفانه هیچ خدماتی در قبال آن ارائه نمیشود.
وی افزود: این موضوع در حالی است که با وجود صدور رأی به نفع ما در دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی همچنان از ارائه خدمات قانونی خودداری میکند. در حال حاضر بهعنوان پیمانکار حمل کالای اساسی در هفت استان کشور فعالیت داریم و بارهای شرکت پشتیبانی امور دام را از بنادر به مقاصد داخلی حمل میکنیم.
پایمرد با اشاره به اعتراض رانندگان در نیمه خردادماه سال جاری، بیان کرد: در آن مقطع شاهد اعتراض رانندگان بودیم که خوشبختانه شرکتهای بزرگمقیاس توانستند امور حملونقل کالا را بهخوبی پشتیبانی کرده و مانع از بروز اختلال در روند توزیع کالاهای اساسی شوند. بهطور کلی ناوگان باری کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و شرکتهای بزرگمقیاس میتوانند نقش مؤثری در اصلاح و نوسازی این بخش ایفا کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه در سال جاری شرایط بارندگی مطلوب نبوده و وضعیت برداشت محصولات نیز مناسب نیست که همین مسئله بر میزان حمل کالا تأثیر گذاشته است. بهعنوان نمونه، در استان زنجان سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تن حمل انجام شد، اما این رقم امسال به ۲۵۰ هزار تن کاهش یافته است. همچنین در استان قزوین، میزان حمل به کمتر از ۱۵۰ هزار تن رسیده است.
عضو انجمن شرکتهای بزرگمقیاس حملونقل جادهای با اشاره به تفاوت هزینههای حمل در بنادر کشور، گفت: هزینههای حمل کالای اساسی از بندر چابهار بهمراتب کمتر از بندرعباس و بندر امام خمینی است، اما زیرساختهای جادهای بندر چابهار وضعیت مطلوبی ندارد و لازم است دولت سرمایهگذاری لازم را در این بخش انجام دهد.
وی تاکید کرد: بخش عمدهای از فعالیت ما در استان سیستان و بلوچستان انجام میشود که در حوزه تأمین سوخت با مشکل مواجه هستیم، در حالی که در سایر استانها سهمیه سوخت پاسخگوی نیاز ناوگان است.
این مقام صنفی با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد حملونقل کالای اساسی و استراتژیک کشور توسط این شرکتها مدیریت میشود، یادآور شد: حدود ۲۰ هزار خودرو ملکی در اختیار داریم که با هدف افزایش بهرهوری، تحقق الزامات پدافند غیرعامل، کاهش قیمت تمامشده، توسعه ناوگان و گسترش لجستیک در حال فعالیت هستند.
پایمرد در پایان با تأکید بر نقش شرکتهای بزرگمقیاس در کاهش هزینههای تولید، خاطرنشان کرد: این شرکتها با مدیریت هوشمند مسیرها میتوانند هزینههای حملونقل را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. بهعنوان مثال، برنامهریزی برای حمل بار در مسیر رفت و برگشت، موجب کاهش محسوس هزینهها و افزایش بهرهوری ناوگان میشود.
