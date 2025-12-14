علی خداداد در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت به صورت دورکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان مهدیشهر برای روز دوشنبه خبر داد و اظهار داشت: این تصمیم برای حضور پرشور کارکنان در مراسم ارتحال آیت الله سید محمد شاهچراغی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان مهدیشهر نیز همزمان با دیگر شهرهای استان سمنان عزادار این عالم ربانی است، افزود: شرایط حضور کارکنان و شهروندان شهرستان مهدیشهر برای مراسم روز دوشنبه تسهیل شده است.

فرماندار مهدیشهر از همدردی شهروندان با خانواده مرحوم شاهچراغی تقدیر کرد و افزود: فضا سازی شهری نیز انجام و برنامه‌های مناسب برای برگزاری مراسم بزرگداشت در مهدی‌شهر تدارک دیده شده است.