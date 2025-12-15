سمنان آماده بدرقه پدر معنوی خود؛تمهیدات لازم برای مراسم تشییع اتخاذ شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با صبح دوشنبه و از ساعتی دیگر قرار است آئین تشییع پیکر عالم ربانی، آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و کسی که ۲۰ سال در این سمت خدمت کرد همچنین نماینده مردم استان سمنان در دورههای چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری، برگزار شود.
برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم در مرکز استان سمنان امروز تعطیل عمومی اعلام شده و ستادی به همین نام در استان سمنان به ریاست استاندار سمنان و با عضویت دستگاههای اجرایی، انتظامی و خدماتی و فرهنگی و … تشکیل شده است تا مراسم به صورت هماهنگ و در شأن آن مرحوم و مجاهدتهایش برای انقلاب و اسلام و کشورمان برگزار شود.
سمنان آماده مراسم تشییع پیکر مرحوم شاهچراغی است
علاوه بر امروز دوشنبه که پیکر مطهر این عالم ربانی در مرکز استان سمنان با حضور مردم قدرشناس سمنان تشییع میشود، قرار است فردا هم مراسم تشییعی ابتدا در دامغان و سپس در روستای حسن آباد، زادگاه مرحوم شاهچراغی برگزار شود تا پیکر پاک ایشان در آن روستا به خاک سپرده شود.
امروز و از ساعتی دیگر از معراج الشهدای میدان سعدی سمنان به سمت میدان امام خمینی (ره) سمنان آئین ویژه تشییع پیکر مرحوم شاهچراغی با حضور مردم متدین و خداجوی مرکز استان سمنان برگزار میشود، تمهیدات لازم برای این مراسم اندیشیده شده که یکی از آنها محدودیتهای ترافیکی است.
محدویتهای ترافیکی در سمنان
رئیس پلیس راهور استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیتهای ترافیکی در روز دوشنبه در سمنان خبر داده و اعلام کرده است: همزمان با روز ۲۴ آذرماه از ساعت هشت صبح فاصله بین میدان سعدی تا میدان امام خمینی (ره) سمنان به روی خودروها مسدود است و کسانی که قصد تردد در این مسیر را دارند از خیابانهای جایگزین استفاده نمایند.
سرهنگ تقی کبیری با بیان اینکه توقف خودروها هم در این مسیر ممنوعیت خواهد داشت و در صورتی که خودرویی در این مسیر پارک شده باشد با خودروبر منتقل خواهد شد، از مردم درخواست کرد که در این مسیر خودروهایشان را متوقف نکنند.
محمد جواد کولیوند روز شنبه در جمع رسانهها اعلام کرده بود که به دلیل درگذشت مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی در استان سمنان سه روز عزای عمومی اعلام و امروز دوشنبه مرکز استان سمنان تعطیل است.
همچنین فردا سه شنبه به دلیل مراسم تشییع پیکر ایشان در دامغان، مدارس و ادارات این شهرستان هم غیرحضوری و دورکاری خواهند کرد.
پیام مقام معظم رهبری قرائت میشود
سمنان از ساعتی دیگر آماده برگزاری مراسم تشییع پیکر مرحوم شاهچراغی میشود در این مراسم قرار است که پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص درگذشت این عالم عالیقدر نیز قرائت شود حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران در این پیام تاکید کردهاند که درگذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجت الاسلام آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی رحمت اللهعلیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقهمندان ایشان و بویژه خاندان محترم شاهچراغی و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض میکنم. سالها امامت جمعه سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان، از جمله امتیازات این سیّد بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است.
پزشکیان پیام تسلیت داد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم در پیامی ضمن تاکید بر اینکه درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سید محمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه، امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر خاطر شد، نوشت: اینجانب، ضمن تسلیت به حوزههای علمیه، مردم مؤمن استان سمنان، دوستداران ایشان و بهویژه بیت مکرم آن درگذشته سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان، علو درجات و حشر با اولیای الهی را خواستارم.
پزشکیان در ادامه پیام خود آورده است: این عالم مجاهد و مبارز، از چهرههای اثرگذار نهضت امام خمینی، رحمه الله علیه بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی و در سالهای پس از انقلاب با ایفای مسئولیتهای خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمانهای انقلاب و خدمت به مردم کرد. به یقین، آثار و نتیجه تلاشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم در خاطر مردم قدرشناس استان سمنان، ماندگار خواهد بود.
پیامهای تسلیت از شخصیتهای کشوری و لشکری
از روز شنبه که خبر درگذشت آیت الله شاهچراغی اعلام شد سیل پیامهای تسلیت از سمت شخصیتهای سیاسی و فرهنگی، علما و فضلا و مسئولان کشوری و لشکری و استانی سرازیر شده است. همه اینها نشان از شخصیت والای مرحوم آیت الله شاهچراغی پدر معنوی استان سمنان است، کسی که دو دهه در مقام نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و همچنین بیش از یک دهه نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری بود، کسی که به معلم اخلاق و سید خندان استان سمنان معروف است و امروز پیکر او با حضور مردم قدرشناس سمنان تشییع خواهد شد.
آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان از سال ۱۳۵۱ امام جماعت مسجد عابدینیه سمنان بود و لذا شب گذشته مراسم گرامی داشت ایشان و در واقع وداع با پیکر این عالم ربانی با حضور مردم و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در همین مسجد برگزار شد و مردمی که سالها پشت سر ایشان نماز خوانده بودند برای وداع با پیکر ایشان به مسجد عابدینیه آمده بودند و صحنههایی زیبا را با حضور قدر شناسانه خود خلق کردند.
روایت زندگی کسی که معلم اخلاق بود
حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، مرحوم آیت الله شاهچراغی را شخصیتی والا و مردی اخلاق مدار و معلمی عالم معرفی کرد و گفت: این عالم فرزانه عمر با برکت خود را صرف خدمت به اسلام و مسلمین و همچنین انقلاب اسلامی کرد.
مطیعی با اشاره به حضور پرشور مردم سمنان در مراسم وداع با این عالم ربانی تاکید کرد: حضور قدر شناسانه و پرشور مردم و سیل پیامهای تسلیتی که از دور و نزدیک میرسد نشان از جایگاه مرحوم آیت الله شاهچراغی در نزد مردم دارد زیرا ایشان به حسن اخلاق و مردم داری شهره بودند.
از روز شنبه که خبر درگذشت مرحوم آیت الله شاهچراغی، این عالم ربانی و معلم اخلاق منتشر شده وبسایت ها و خبرگزاریها و همچنین فضای مجازی استان سمنان هم تحت تأثیر قرار گرفته است تقریباً در همه شبکههای اجتماعی پیامهای تسلیت شخصیتهای کشوری در خصوص درگذشت ایشان دست به دست میشود و اطلاعیههای برگزاری مراسم تشییع و ختم ایشان به اشتراک گذاشته میشود تا جمعیت بیشتری از مردم استان سمنان در جریان کم و کیف برگزاری مراسم مرتبط با درگذشت ایشان قرار گیرند. همه اینها نشان میدهد که مردم استان سمنان چه میزان به شخصیت مرحوم شاهچراغی علاقه داشته و احترام میگذارند.
مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی متولد خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن آباد از توابع شهرستان دامغان بودند. ایشان دروس حوزوی را در قم گذرانده و از شاگردان حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، و آیات عظام بروجردی و طباطبایی و … بودند وی بعد از دوران تحصیل به سمنان برگشت و امامت جمعه مهدیشهر، امامت جمعه سمنان، نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان، نمایندگی مردم استان سمنان در خبرگان رهبری، مدیریت کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان و دیگر پستهای این چنینی را برعهده داشت وی روز شنبه، در سن ۹۱ سالگی در سمنان دار فانی را وداع گفت.
