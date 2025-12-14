  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

صلح و سازش در پرونده قتلی پس از ۲۰ سال در بشاگرد

بندرعباس - با تلاش صورت گرفته از سوی معتمدین و ریش سفیدان و رئیس کل دادگستری هرمزگان پرونده قتلی در بشاگرد به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خواجه رئیس دادگستری شهرستان بشاگرد اظهار داشت: در اوایل دهه ۸۰ در یک نزاع و درگیری در بشاگرد یک نفر از شهروندان به قتل رسیده است.

وی افزود: با تحقیقات انجام شده در این پرونده دو نفر دیگر نیز دستگیر شده‌اند که اکنون هم در زندان به سر می‌برند.

رئیس دادگستری شهرستان بشاگرد گفت: با تلاش صورت گرفته معتمدین و ریش سفیدان منطقه برای انجام صلح و سازش در این پرونده در دفتر رئیس کل دادگستری هرمزگان و با حضور معاون قضائی وی در امور دادگاه صلح و سازش و طرفین پرونده این پرونده پس از گذشت ۲۰ سال به صلح و سازش طرفین ختم شد.

