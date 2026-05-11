امینی: ارزیابی دقیق خسارات ناشی از جنگ رمضان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی در نشست کارگروه کمیته ویژه صیانت از اشتغال در شرایط جنگ با هدف بررسی میزان آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم واردشده به واحدهای شیلاتی استان بوشهر ، با تأکید بر اهمیت همافزایی و همکاری دستگاههای مرتبط در شرایط فعلی، اظهارکرد: تشکیل این کارگروه ویژه با هدف حفظ پایداری فعالیتهای شیلاتی و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی انجام شده است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ رمضان افزود: با بررسی کارشناسی و دقیق میزان آسیبها میتوان مسیر احیای تولید، تثبیت اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای شیلاتی را در استان بوشهر هموار کرد.
وی هدف نهایی این کمیته را ایجاد امید، ثبات و اطمینان خاطر در میان فعالان حوزه شیلات عنوان کرد و گفت: با برنامهریزی منسجم، بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و استفاده از توانمندیهای محلی، میتوان علاوه بر جبران خسارات، روند توسعه صنایع شیلاتی استان را تسریع کرد و زمینه ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای جوانان را فراهم ساخت.
این نشست با حضور معاونان ادارهکل و رؤسای گروههای فرآوری و بهبود کیفیت آبزیان، صنایع شیلاتی و توسعه بازار برگزار شد و طی آن روند استخراج و ارزیابی دقیق خسارات وارده به واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
کارگروه ویژه صیانت از اشتغال در شرایط جنگ، با محوریت حمایت از تولید و حفظ پایداری اقتصادی واحدهای شیلاتی، روند ارزیابی و پیگیریهای لازم را به صورت مستمر دنبال خواهد کرد.
