آذربایجان غربی قطب شیلات و آبزیان کشور؛۲۱ هزارتن آبزی تولید می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان آذربایجان غربی با برخورداری از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، منابع غنی آبی و تنوع اقلیمی کم نظیر، یکی از قطب‌های بالقوه و راهبردی کشور در حوزه شیلات و آبزی‌پروری به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر توانسته با وجود نداشتن ساحل یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در کشور محسوب شود.

وجود دریاچه‌ها، سدها، رودخانه‌های دائمی و فصلی، چشمه‌ها و منابع آب سرد و گرم در کنار اقلیم مناسب مناطق کوهستانی و جلگه‌ای، بستری مطلوب برای پرورش انواع ماهیان سردآبی و گرم‌آبی فراهم کرده است.

این استان با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی خود، قابلیت توسعه پایدار در زمینه تولید ماهیان خوراکی، زینتی و حتی گونه‌های با ارزش صادراتی را داراست و می‌تواند نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی ایفا کند.

آذربایجان غربی به ویژه در پرورش ماهیان سردآبی نظیر قزل‌آلای رنگین‌کمان، جایگاهی قابل توجه در سطح کشور دارد و کیفیت بالای آب، دمای مناسب و دسترسی به منابع آب جاری، امکان تولید محصولی با استانداردهای بالا را فراهم آورده است.

علاوه بر این، ظرفیت توسعه پرورش ماهیان گرم‌آبی در مناطق مستعد، استفاده بهینه از مخازن سدها برای آبزی‌پروری، گسترش شیلات مبتنی بر منابع آبی داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تکثیر و پرورش آبزیان، افق‌های تازه‌ای را پیش‌روی این بخش قرار داده است.

همجواری با مرزهای بین‌المللی و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای نیز فرصت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات شیلاتی و ارزآوری فراهم می‌کند ظرفیتی که تاکنون چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

هر چند شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی استان برخوردار است اما این ظرفیت تنها با با برنامه‌ریزی هدفمند، سرمایه‌گذاری اصولی و مدیریت پایدار منابع، می‌تواند نقشی کلیدی در رشد تولید، اشتغال‌زایی و افزایش سهم استان در زنجیره ارزش شیلات کشور ایفا کند.

در آذربایجان‌غربی انواع آبزیان از جمله شاه میگو و آرتمیا، ماهیان گرمابی (شامل انواع ماهی کپور، فیتوفاک، بیگ‌هد و آمور)، ماهیان سردآبی از جمله قزل‌آلا، ماهیان زینتی و جلبک اسپیرولینا پرورش داده می‌شود.

در این راستا در خصوص ظرفیت‌های آبزی پروری و آخرین وضعیت استان در این صنعت گفتگویی با منصور لطفی مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی انجام داده‌ایم.

امسال بیش از ۲۰ هزار تن آبزی در آذربایجان غربی تولید می‌شود

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی در خصوص وضعیت منابع آبی و تولید آبزیان در استان گفت: آذربایجان غربی در سال‌های اخیر برای چندمین سال متوالی رتبه اول تولید آبزیان را در میان استان‌های غیرساحلی کشور به خود اختصاص داده و امسال نیز این مقام را تثبیت کرده است.

منصور لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۵۵۴ مرکز و مزرعه تکثیر و پرورش آبزیان در آذربایجان غربی، اظهار کرد: سال گذشته ۲۰ هزار تن آبزی از این منابع آبی استان تولید و روانه بازار شد این میزان پیش بینی می‌شود امسال به ۲۱ هزار تن برسد.

وی با اشاره به تولید آبزیان در منابع آب‌های داخلی استان افزود: در این بخش بیش از ۸ هزار تن انواع آبزیان با مشارکت حدود یک هزار نفر صیاد تولید شده و آذربایجان غربی در این حوزه مقام اول را در میان استان‌های داخلی کشور دارد که این جایگاه در سال ۱۴۰۴ نیز حفظ شده است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان اظهار کرد: امسال در این زمینه بیش از ۱۱ میلیون قطعه انواع بچه ماهی گرمابی در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت و رهاسازی در منابع آبی استان جهت حفظ ذخایر و بهره برداری پایدار از منابع آبی استان و ارسال مازاد آن به استان‌های همجوار از مهمترین اقدامات به شمار می‌رود.

تولید ۵۰ میلیون قطعه تخم چشم زده قزل آلا در آذربایجان غربی

لطفی با بیان اینکه آذربایجان غربی در زمینه تولید تخم چشم زده قزل آلا یکی از قطب‌های کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: امسال در ۵ مرکز بزرگ تکثیر ماهی قزل آلا بیش از ۵۰ میلیون قطعه تخم چشم زده قزل آلا با کیفیت عالی تولید شده است که پیش بینی می‌شود این میزان به بیش از ۷۰ میلیون قطعه برسد.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی به اشاره به مرکز تکثیر آبزیان در مرکز شهید کاظمی پلدشت، عنوان کرد: در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت بیش از ۱۱ میلیون قطعه انواع بچه‌ماهی گرم‌آبی تولید و علاوه بر رهاسازی در منابع آبی استان، مازاد آن به استان‌های همجوار ارسال شده است.

لطفی با اشاره به وضعیت اشتغال در این بخش گفت: هم‌اکنون حدود ۳ هزار نفر به‌صورت مستقیم در بخش شیلات و آبزیان استان مشغول به کار هستند و برنامه‌ریزی برای افزایش این میزان اشتغال تا دو برابر رقم فعلی در دستور کار قرار دارد.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی برای حداقل ۵۰۰ نفر روز، پرورش ماهیان خاویاری به صورت پایلوت در مرکز شهید کاظمی پلدشت در قالب پدافند غیرعامل, معرفی، تهیه و تکمیل اطلاعات فنی ۱۷ پروژه قابل سرمایه گذاری شیلاتی و ارائه به مرکز سرمایه گذاری استان برای جذب سرمایه گذار را از دیگر اقدامات شیلات و آبزیان استان در سال جاری عنوان کرد.

سرانه مصرف آبزیان در آذربایجان غربی به بالای ۸ کیلوگرم می‌رسد

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی در خصوص سرانه مصرف آبزیان در استان نیز گفت: با توسعه مراکز عرضه و طبخ ماهی و مراکز گردشگری شیلاتی به همراه انجام فعالیت‌های ترویجی در استان هم اکنون سرانه مصرف آبزیان در استان افزایش یافته است.

لطفی با بیان اینکه تا پایان سال جاری سرانه مصرف آبزیان در استان به ۸.۷ کیلوگرم می‌رسد، افزود: بازارچه‌ها و غرفه‌های عرضه مستقیم و زنده آبزیان و مراکز گردشگری و طبخ آبزیان در سطح استان به منظور ترویج فرهنگ مصرف ماهی و بالا بردن سرانه مصرف در طول سال مشغول به فعالیت هستند و با اجرای برنامه‌های ترویجی و اطلاع رسانی و تسهیل دسترسی مردم عزیز به انواع آبزیان، شاهد افزایش مصرف آن در استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه حدود ٣ هزار نفر در بخش‌های مختلف صنعت شیلات و پرورش آبزیان در سطح استان اشتغال دارند، اضافه کرد: صنایع مرتبط با شیلات مانند کارخانه تولید پودر ماهی، عمل آوری و بسته بندی ماهی و شاه میگو، کارخانه و مراکز تولید تجهیزات و ادوات مختلف شیلاتی نیز در استان راه اندازی شده و برای توسعه فعالیت آنها برنامه‌های حمایتی صورت می‌گیرد.

تکثیر و پرورش ۸.۵ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی در آذربایجان غربی

وی بابیان اینکه آذربایجان غربی همچنین ظرفیت‌های زیادی در زمینه تولید انواع ماهیان زینتی و تجاری دارد، گفت: سالانه هشت میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی تجاری در استان تولید و روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی می‌شود امسال نیز پیش بینی می‌شود بیش از ۸.۵ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی و توسعه پرورش سایر آبزیان از قبیل زالوی طبی، جلبک و.... تولید و روانه بازار شود.

لطفی در خصوص طرح‌های توسعه‌ای در زمینه تولید آبزیان در استان عنوان کرد: امسال افتتاح و راه اندازی ۵ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ تن ماهی قزل آلا و ۲ مزرعه پرورش آرتمیا با ظرفیت تولید ۱۰ تن سیست و بیومس آرتمیا و با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال از محل آورده سرمایه گذاران و اشتغالزایی ۳۰ نفر به طور مستقیم در دستور کار قرار دارد.

وی از اتمام طرح شناسایی و مطالعه پتانسیل‌های آبزی پروری شهرستان‌های سردشت، سلماس و پیرانشهر و شروع مطالعات سایر شهرستان‌های استان نیز خبر داد و گفت: همچنین ایجاد ۲۵۰ استخر ذخیره آب کشاورزی در سطح استان و برنامه ریزی به افزایش این رقم به حداقل ۵۰۰ استخر نیز در دستور کار قرار دارد.

تولید ۳۰ تن بیومس و سیست آرتمیا در مزارع پرورش آرتمیا

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی مزارع پرورش آرتمیا در مجتمع فسندوز در میاندوآب گفت: با توجه به وجود منابع آبی شور و آب‌های غیرمتعارف فراوان در حاشیه دریاچه ارومیه به خصوص منطقه فسندوز و هماهنگی‌های به عمل آمده و مزارع آماده موجود در مجتمع روزبه روز شاهد توسعه این بخش تولیدی در استان خواهیم بود.

لطفی عنوان گرد: با راه اندازی مزارع پرورش آرتمیا در مجتمع فسندوز پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰ تن بیومس و سیست آرتمیا تولید شود با توجه به نیاز کشور نیازمند افزایش برنامه ریزی و تولید در این زمینه هستیم در این راستا از سرمایه گذاران در این بخش حمایت می‌شود.

آذربایجان غربی با تولید سالانه بیش ۲۱ هزار انواع آبزی و اشتغالزایی برای یک هزار خانوار صیاد در بین استان‌های غیر ساحلی مقام اول را به خود اختصاص داده است.

در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان سردابی و گرمابی هم یک قطب مهم در کشور است و در حال حاضر ۴۲۰ مرکز و مزرعه آبزی پروری در استان فعال است.