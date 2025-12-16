  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

نوری قزلجه: اجرای برنامه الگوی کشت ابلاغ و در حال رصد سراسری است +فیلم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه الگویی برای کشت در سراسر کشور تدوین و ابلاغ شده و با همان الگو کشاورزان فعالیت می‌کنند.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابلاغ الگوی کشت به سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و نیز آبی که وزارت نیرو در اختیار ما گذاشته، برنامه الگویی برای کشت در سراسر کشور تدوین و ابلاغ شده و با همان الگو هم کشاورزان ما فعالیت می‌کنند.

استانداران را رئیس ستاد الگوی کشت قرار دادیم

وی افزود: برای اولین بار با کمک وزیر محترم کشور، استانداران را رئیس ستاد الگوی کشت قرار دادیم تا همه دستگاه‌ها پای کار باشند و به استقرار کامل الگوی کشت کمک کنند، چون با توجه به محدودیت‌هایی که خصوصاً در موضوع آب داریم و برای اینکه بتوانیم تنظیمات لازم را از نظر واردات و صادرات روی بازارها داشته باشیم، لذا حتماً بایستی الگوی کشت رعایت شود.

پوشش کامل الگوی کشت موضوعی فنی و اجرایی است

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این رابطه که چه زمانی به پوشش کامل اجرای الگوی کشت در کشور می‌رسیم، اظهار کرد: پوشش کامل اجرای الگوی کشت در سراسر کشور یک موضوع فنی و اجرایی است و از نظر ما الگوی امسال به صورت کامل به همه نقاط کشور ابلاغ شده و اجرای آن در فصول کشتی که پیش رو داریم، در شهرستان‌های مختلف رصد می‌شود.


کد خبر 6689226
رامین عبداله شاهی

    نظرات

    • ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ای کاش واقعا به الگوی کشت عمل بشه

