جلسه ستاد مدیریت بحران در تربت جام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با پیش‌بینی بارش باران و برف و ورود موج سرما، شامگاه یکشنبه جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری تربت‌جام به ریاست خوشخو، شهردار تربت‌جام، برگزار شد.

در این جلسه، میزان آمادگی واحدهای مختلف شهرداری برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو بررسی و تمهیدات لازم برای استمرار خدمات‌رسانی مناسب به شهروندان اتخاذ شد.

بر اساس مصوبات این نشست، واحدهای فضای سبز، موتوری، خدمات شهری و امداد و پشتیبانی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند. حفاظت از درختان و گلخانه‌ها در برابر سرما، بررسی وضعیت ماشین‌آلات سنگین و خودروهای امدادی و شناسایی و ساماندهی نقاط حادثه‌خیز و مستعد آب‌گرفتگی از جمله اقدامات پیشگیرانه مصوب در این جلسه بود.

همچنین مقرر شد پیش از آغاز بارندگی‌های شدید، عملیات پاکسازی جوی‌ها، جداول، کانال‌ها و مسیل‌ها از نخاله‌ها و موانع به‌طور کامل انجام شود تا از بروز آب‌گرفتگی در معابر شهری جلوگیری شود.

شهردار تربت‌جام با تأکید بر آمادگی شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری و همکاری مستمر تمامی واحدها، هدف اصلی فعالیت ستاد بحران را حفظ امنیت، آرامش شهروندان و تداوم خدمات‌رسانی مؤثر در شرایط نامساعد جوی عنوان کرد.

خوشخو در ادامه این جلسه تأکید کرد: کلیه دستورات، برنامه‌ها، زمان‌بندی و اولویت‌بندی اقدامات در شرایط بحران باید از طریق یک مرجع واحد انجام شود که بر همین اساس، دکتر خواجه‌احمدی، معاون عمران و شهرسازی، به‌عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری تربت‌جام منصوب شد.