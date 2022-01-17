بارش باران در تربت جام خسارتی نداشت/ رانندگان احتیاط کنند

حسین جمشیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از نعمت بارش باران در ۲۴ ساعت گذشته که باعث خوشحالی مردم عزیز تربت جام شده خوشحال هستیم.
وی با اشاره به بارش ۳۰ میلیمتری باران در این شهرستان، ادامه داد: خشکسالیهای پیدر پی و فقر در مراتع باعث شد که در نتیجه بارندگیهای دو روز اخیر، روان آبها جاری شود.
فرماندار شهرستان تربت جام به تخریب یک آببند توسط یکی از شهروندان، بروز مشکل برای مردم و رفع آن توسط ستاد مدیریت بحران تربت جام اشاره کرد و گفت: یکی از قسمتهایی که هنگام بارندگی با مشکلاتی مواجه است، زیرگذر این شهر است که با پر شدن چاههای جذبی این زیرگذر، حجم آب ایستا افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه بارندگیهای دو روز گذشته در تربت جام خسارتی در بر نداشت، افزود: از همه رانندگانی که در محور تربت جام به تایباد در حرکت هستند میخواهیم احتیاط لازم بهخصوص در شهر احمدآباد صولت این شهرستان داشته باشند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: تاکنون مشکل خاصی وجود نداشته و در جلسه ستاد مدیریت بحران نیز بر آمادگی دستگاههای مرتبط، حضور مدیران و آمادگی تجهیزات و ماشینآلات تاکید شد.
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