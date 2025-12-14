رضایی: تکمیل سد دالکی اولویت نخست تأمین امنیت آبی دشتستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران با تأکید بر اینکه مسئله آب مهم‌ترین چالش استان بوشهر است، گفت: تکمیل و بهره‌برداری از سد دالکی اولویت نخست برای تأمین امنیت آبی مردم محسوب می‌شود

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی شهرستان دشتستان افزود: بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و تأمین مالی مناسب، از پروژه‌های حیاتی منطقه است و امید می‌رود سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: سد دالکی نیز با عبور از مرز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، فعال است و با وجود مشکلات مالی، انتظار می‌رود ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

سد دهرود و بزرگراه دالکی–کنارتخته در مسیر اجرا

این نماینده مجلس از پیگیری پروژه سد دهرود با حضور معاون وزیر نیرو خبر داد و گفت: در حوزه راه، بزرگراه دالکی– کنارتخته مهم‌ترین پروژه شهرستان است که با حمایت صنعت نفت و دستگاه‌های اجرایی فعال شده و پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست سال آینده افتتاح شود.

توسعه آموزشی و اشتغال‌زایی در دشتستان

نماینده دشتستان با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد مدرسه‌سازی در شهرستان اظهار کرد: راه‌اندازی مجتمع پتروشیمی دشتستان نیز از مهم‌ترین برنامه‌ها در حوزه اشتغال است که مقدمات آن انجام شده و در انتظار مصوبه هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس قرار دارد.

مخالفت با فیلترینگ و تأکید بر حکمرانی قانونمند

وی با بیان اینکه فیلترینگ راه‌حل مناسبی نیست، گفت: مخالف مسدودسازی شبکه‌ها هستم؛ راه درست، پاسخگو کردن پلتفرم‌ها در چارچوب قوانین کشور است تا مردم احساس امنیت داشته باشند.

وی افزود: حکمرانی در فضای مجازی یک ضرورت است و این موضوع نه سیاسی، بلکه حقوقی و اجتماعی است؛ همان‌گونه که در اروپا و آمریکا نیز شبکه‌ها ملزم به رعایت قوانین کشورها هستند.

آب؛ مهم‌ترین دغدغه کشاورزان دشتستان

این نماینده مجلس تصریح کرد: مهم‌ترین چالش کشاورزی در دشتستان، مسئله آب است و سد دالکی با تأمین آب بیش از ۱۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی، نقش کلیدی در حل این بحران دارد.

انتقاد از افزایش قیمت بنزین

رضایی با بیان اینکه مجلس حامی افزایش قیمت بنزین نبوده است، گفت: در شرایط فشار اقتصادی، دولت نباید پیش‌قدم در گران‌کردن بنزین شود، چرا که این اقدام آثار تورمی گسترده‌ای دارد.

وی افزود: مقابله با قاچاق سوخت و ارتقای کیفیت خودروها، راهکارهای مؤثرتری نسبت به افزایش قیمت بنزین هستند.

پیگیری تسهیل صادرات و تجارت مرزی

نماینده دشتستان با اشاره به پیگیری مشکلات صادرکنندگان استان گفت: محدودیت‌های کارت بازرگانی و تعرفه برخی محصولات کشاورزی در حال اصلاح است و امید می‌رود روند صادرات تسهیل شود.

وی همچنین خواستار بازنگری آئین‌نامه اجرایی کالای ملوانی و تجارت مرزی به نفع مردم استان بوشهر شد.

حمایت از نیروهای شرکتی و مقابله با تبعیض

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجمع نیروهای شرکتی مقابل مجلس گفت: مطالبه این نیروها کاملاً بحق است؛ تبعیض در پرداخت‌ها و نبود امنیت شغلی برخلاف عدالت و قانون اساسی است.

رضایی تأکید کرد: نیروهای شرکتی سال‌ها در دستگاه‌ها خدمت کرده‌اند و شایسته برخورد منصفانه و تأمین حقوق قانونی خود هستند.

ضرورت شفافیت و نظارت بر مدیریت اجرایی

رضایی اظهار کرد: متأسفانه در برخی حوزه‌ها، مدیران عملاً بدون نظارت مؤثر فعالیت می‌کنند؛ در حالی که در گذشته سازمان مدیریت نقش کنترلی در توزیع اعتبارات و اجرای برنامه‌ها داشت.

وی افزود: این نواقص باید دیده و اصلاح شود و مجلس نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در مسیر حمایت از حقوق مردم حرکت خواهد کرد.

شایسته‌سالاری؛ مطالبه جدی مردم

نماینده دشتستان با تأکید بر لزوم پرهیز از سیاسی‌کاری در انتصابات گفت: در امور خدماتی باید دید چه کسی بهتر می‌تواند مأموریت را انجام دهد، نه اینکه فرد به چه جریان سیاسی تعلق دارد یا در انتخابات به چه کسی رأی داده است.

رضایی ادامه داد: تغییر مدیران حوزه‌هایی مانند آب، برق یا آموزش‌وپرورش باید بر اساس کارآمدی و تخصص باشد، نه ملاحظات سیاسی.

انتقاد از انتصابات غیرتخصصی در شرکت‌های دولتی

وی با اشاره به برخی انتصابات در شرکت‌های وابسته به دولت گفت: واگذاری مدیریت شرکت‌های متعلق به بیت‌المال و بازنشستگان به افراد نابلد، نتیجه‌ای جز زیان‌دهی و ایجاد کسری منابع ندارد.

رضایی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ نباید با خواهش و مطالبه محقق شود؛ این موضوع باید به قانون تبدیل شود تا شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی ملزم به ایفای تعهدات خود در برابر مردم باشند.

ساماندهی اتباع خارجی و بازنگری در قوانین

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش اتباع خارجی گفت: قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند و کمیته مشترکی در مجلس برای اصلاح این قوانین تشکیل شده است.

رضایی افزود: مدیریت هوشمندانه اتباع می‌تواند هم تهدیدها را کاهش دهد و هم از ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها استفاده کند.

دلیلی برای ادامه همکاری گسترده با آژانس وجود ندارد

نماینده دشتستان با اشاره به تجربه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: در حالی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بود، تأسیسات کشور مورد حمله قرار گرفت و آژانس نتوانست از امنیت آن‌ها دفاع کند.

وی تأکید کرد: هرگونه همکاری صرفاً در چارچوب قانون مجلس و با مجوز شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. گردشگری می‌تواند موتور اشتغال و رونق اقتصادی دشتستان باشد

نماینده دشتستان بر استفاده از ظرفیت مردم و افزایش تسهیلات گردشگری تأکید کرد. نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده گردشگری در این شهرستان گفت: در سال‌های گذشته اقداماتی در حوزه گردشگری انجام شده، اما این اقدامات کافی نبوده و باید از ظرفیت‌های مردمی در این بخش بیشتر استفاده شود.

ضرورت حمایت مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری گردشگری

رضایی اظهار کرد: یکی از نیازهای اصلی توسعه گردشگری در دشتستان، افزایش تسهیلات و حمایت‌های مالی است که اخیراً اعتباری برای این حوزه در نظر گرفته شده و کمک‌هایی نیز برای بازسازی و راه‌اندازی بناهای گردشگری اختصاص یافته است، اما این اقدامات باید گسترش یابد.

نماینده دشتستان با تأکید بر نقش گردشگری در حل معضل بیکاری افزود: گردشگری ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان دارد و با برنامه‌ریزی درست می‌توان هم فرصت‌های شغلی ایجاد کرد و هم اقتصاد محلی را فعال‌تر ساخت.

رضایی افزود: این روند در دولت‌های مختلف وجود داشته و امیدواریم به عقلانیتی برسیم که در حوزه اجرایی کشور، نگاه خطی و باندی کنار گذاشته شود.

انتصابات دولت را کارآمد ارزیابی نمی‌کنم

نماینده دشتستان خواستار رعایت حرمت مدیران و پرهیز از عزل‌های غیرحرفه‌ای شد رضایی درباره انتصابات مدیریتی در استان بوشهر اظهار کرد: ارزیابی من از انتصابات دولت مثبت نیست؛ هم از نظر کارآمدی و هم از نظر شیوه اجرا.

وی افزود: تغییر مدیران حق دولت‌هاست، اما این تغییرات باید با رعایت شأن و حرمت افراد انجام شود؛ عزل‌های شبانه و بدون تشریفات، مصداق بداخلاقی مدیریتی است.

ناکارآمدی مدیریتی، ریشه بسیاری از مشکلات

نماینده دشتستان تصریح کرد: وقتی در سطح مدیریت کلان دولت، کارآمدی لازم وجود نداشته باشد، این ناکارآمدی در بدنه استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز بروز می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس در انتصابات دخالت نمی‌کند، اما در موارد لازم تذکرات خود را داده و ابزار نظارتی از جمله استیضاح را به‌کار می‌گیرد.

رضایی گفت: یکی از آخرین استیضاح‌هایی که در مجلس امضا کرده‌ام، مربوط به وزیر ورزش است؛ چرا که عملکرد مؤثری از این وزارتخانه مشاهده نشده و منافع آن برای کشور محل تردید است.

آخرین وضعیت پروژه‌های راه دشتستان

نماینده دشتستان در ادامه به پرسش‌های خبرنگاران درباره پروژه‌های عمرانی پاسخ داد و گفت: مسیر نمازگاه با انتخاب پیمانکار و با حمایت وزارت نفت در حال اجراست و ماشین‌آلات در محل پروژه مستقر شده‌اند.

وی افزود: پروژه تعریض و بهسازی مسیر نینیزک کلمه نیز که از مطالبات چندساله مردم بوده، وارد فاز اجرایی شده و پیمانکار آن اخیراً انتخاب شده است؛ این مسیر تا بوشکان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود کلنگ‌زنی آن تا دهه فجر انجام شود.

ارزیابی عملکرد دولت؛ نمره قبولی نمی‌دهم

رضایی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: عملکرد دولت مطابق وعده‌ها و انتظارات نیست و با توجه به افزایش نرخ ارز، گرانی کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم، نمره قبولی به دولت نمی‌دهم.

وی تصریح کرد: مردم امروز به‌وضوح احساس می‌کنند که نسبت به گذشته فقیرتر شده‌اند و این مسئله به‌ویژه در میان اقشار ضعیف کاملاً مشهود است.

حمایت از دولت در عین نقد منصفانه

نماینده دشتستان در عین حال تأکید کرد: با وجود نقدها، اعتقاد دارم باید به دولت کمک کرد و موفقیت دولت، موفقیت کشور است؛ ما به‌دنبال تسویه‌حساب سیاسی نیستیم و این کار را خیانت می‌دانیم.

رضایی افزود: مجلس در جاهایی که دولت قصد کار و اصلاح دارد، همراهی کامل داشته و نمونه آن تصویب سریع لوایح بودجه‌ای و معاهده راهبردی ایران و روسیه است.

شفاف‌سازی درباره شایعات مأموریت در وزارت خارجه

وی با رد شایعات مطرح‌شده درباره مأموریت در وزارت امور خارجه گفت: هیچ‌گونه درخواست یا تمایلی برای مأموریت و کار در وزارت خارجه نداشته‌ام و حتی یک کپی کارت ملی هم در این وزارتخانه ندارم.

رضایی تأکید کرد: افتخار من، نمایندگی مردم دشتستان است و از این جایگاه برای منافع شخصی استفاده نخواهم کرد.

اعلام شفاف حقوق نمایندگی

نماینده دشتستان درباره میزان دریافتی خود گفت: حقوق نمایندگان مجلس حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه است و هیچ پرداخت دیگری تحت عنوان اضافه‌کار، مأموریت یا مزایای خاص دریافت نمی‌شود.

بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها صرفاً بر مبنای قانون خواهد بود

نماینده دشتستان با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: هیئت نظارت استان بوشهر تشکیل شده و فرآیند انتخاب هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش‌ها در حال انجام است.

وی تأکید کرد: در بررسی صلاحیت‌ها، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر از قانون عمل خواهیم کرد.

پیگیری مطالبات منطقه‌ای؛ از هلال احمر ارم تا آب و برق دشتستان

رضایی در ادامه به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اجتماعی اشاره کرد و گفت: استقرار پایگاه هلال احمر در بخش ارم و تقویت خدمات انتظامی و امدادی این منطقه، مطالبه‌ای به‌حق است و پیگیری خواهد شد.

وی افزود: در حوزه آب، پروژه سد دالکی و آب‌شیرین‌کن ۷۰ هزار مترمکعبی نیروگاه اتمی بوشهر از مهم‌ترین طرح‌ها برای تأمین پایدار آب استان است.

انتقاد جدی از عملکرد وزارت نفت در وحدتیه

نماینده دشتستان با انتقاد از بی‌توجهی وزارت نفت به مسئولیت‌های اجتماعی خود گفت: برداشت نفت از وحدتیه بدون ارائه خدمات متناسب به مردم این منطقه، قابل قبول نیست.

وی افزود: وزارت نفت باید در حوزه‌های بهداشت، درمان، راه و ورزش پاسخگوی مردم وحدتیه باشد و مجلس از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد. مسئولیت اجتماعی باید الزام قانونی شود