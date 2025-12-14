دیدار جانشین سازمان بسیج هنرمندان کشور با هنرمند پیشکسوت عکاسی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا هراسانی جانشین سازمان بسیج هنرمندان کشور، به همراه کهندلپور معاون فرهنگی، حجتالاسلام خدارحمی معاون تعلیم و تربیت سازمان، کشاورز مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین بعد از ظهر یکشنبه با حضور در منزل استاد سید یحیی عرشیها، هنرمند پیشکسوت و برجسته عرصه عکاسی استان قزوین، با وی دیدار و گفتوگو کردند.
هراسانی در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه استان قزوین در حوزه فرهنگ و هنر کشور اظهار کرد: استان قزوین از دیرباز مهد فرهنگ و هنر بوده و در طول تاریخ در رشتههای مختلف هنری از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار است. فرهنگ و هنر این دیار به واسطه مجاهدت هنرمندان خوشقریحه و دغدغهمند، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و تداوم یافته است.
وی سید یحیی عرشیها را از جمله هنرمندان نامدار استان قزوین دانست و افزود: تلاشهای ارزشمند ایشان در حفظ، ترویج و زنده نگه داشتن هنر عکاسی در دوران معاصر، نقش مهمی در رشد و بالندگی این هنر در استان داشته است.
در ادامه این دیدار، استاد سید یحیی عرشیها نیز ضمن تشکر و قدردانی از حضور مسئولان سازمان بسیج هنرمندان کشور در منزل خود، گزارشی از آخرین فعالیتها و دغدغههای هنریاش ارائه کرد و به بیان تجربیات خود در حوزه عکاسی پرداخت.
گفتنی است استاد سید یحیی عرشیها از اعضای هیئت مؤسس سینمای جوان قزوین در دهه ۶۰ بوده و مدیریت ۱۰ ساله وی در این مجموعه، نقش بسزایی در رشد و پرورش هنرمندانی داشته است که امروز در عرصههای ملی و بینالمللی مشغول فعالیت هستند.
