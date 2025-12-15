حمیدرضا هراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از تشکیل سازمان بسیج هنرمندان، سازماندهی و توانمندسازی هنرمندان استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت‌های هنری در سطح ملی است و در همین راستا، برنامه‌ریزی‌هایی برای نگهداشت هنرمندان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مستمر آن‌ها انجام شده است.

وی افزود: سازمان بسیج هنرمندان به‌طور سالانه ۴ تا ۵ جشنواره در حوزه‌های مختلف هنری برگزار می‌کند و امسال نیز تلاش شده این جشنواره‌ها با کیفیت مناسب‌تری اجرا شود. جشنواره‌های تئاتر، شعر، موسیقی، فیلم و صنایع‌دستی از جمله رویدادهایی هستند که در دستور کار قرار دارند.

هراسانی با اشاره به جشنواره فیلم گفت: اختتامیه جشنواره فیلم در همین هفته، چهارشنبه بیست‌وششم برگزار می‌شود و برگزیدگان برای حضور در تهران دعوت خواهند شد تا در مراسم پایانی شرکت کرده و جوایز و دوره‌های آموزشی خود را دریافت کنند.

جانشین سازمان بسیج هنرمندان ادامه داد: جشنواره صنایع‌دستی نیز در بهمن‌ماه برگزار می‌شود و هنرمندان منتخب از استان‌ها در این رویداد حضور خواهند یافت. همچنین سه جشنواره دیگر در حوزه‌های تئاتر، شعر و موسیقی در دی‌ماه برگزار می‌شود که در مجموع، هنرمندان تمامی ۳۲ استان کشور در این پنج جشنواره مشارکت دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی گفت: علاوه بر جشنواره‌ها، دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی متعددی برای کانون‌های بسیج هنرمندان، از جمله در مشهد مقدس، پیش‌بینی شده و فعالیت‌های مناسبتی نیز در سطح کانون‌ها و استان‌های مختلف کشور اجرا می‌شود.

هراسانی با اشاره به نقش هنرمندان در رویدادهای اخیر کشور تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، هنرمندان از همه استان‌ها، چه آن‌هایی که در کنار بسیج بودند و چه آن‌هایی که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند، بسیار خوب پای کار آمدند و تولیدات هنری اثرگذاری را برای جامعه ایرانی ارائه دادند که نشان‌دهنده تعهد هنرمندان در جبهه ایران است.

وی درباره رویکرد جشنواره‌های پیش‌رو گفت: این جشنواره‌ها دارای یک خط محوری مشخص هستند و یکی از مهم‌ترین رویکردهای آن‌ها، تربیت نیرو و آموزش است.

هراسانی تاکید کرد: در کنار برگزاری جشنواره‌ها، ورکشاپ‌ها و دوره‌های آموزشی نیز برگزار می‌شود تا هنرمندان علاوه بر رقابت سالم، فرصت یادگیری و ارتقای مهارت داشته باشند.

جانشین سازمان بسیج هنرمندان خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی هنرمندان این است که آثارشان دیده شود و جشنواره‌ها بهترین فضا برای دیده‌شدن تولیدات هنری و حضور در یک رقابت سالم و حرفه‌ای محسوب می‌شوند.