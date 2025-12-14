غلامرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار مرگ و میر در رده سنی میانسالان (۳۰ تا ۵۹ سال)، اظهار کرد: مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی، سرطانها، تومورها و حوادث غیرعمدی در این گروه سنی در صدر قرار دارند و در گروه سنی سالمندان (۶۰ سال و بالاتر)، بیماریهای قلبی عروقی، سرطانها و بیماریهای دستگاه تنفسی علتهای اصلی مرگ هستند.
وی با بیان اینکه حفظ وزن مطلوب و فعالیت بدنی منظم از عوامل مؤثر در پیشگیری از بیماریهای قلبی است، افزود: همچنین، اندازهگیری فشارخون و قندخون بهطور منظم میتواند سلامت افراد را بهبود ببخشد.
رئیس مرکز بهداشت دزفول عنوان کرد: چاقی، کمتحرکی و تغذیه ناسالم، احتمال بروز بیماریهای قلبی، دیابت، فشار خون و سکته را افزایش میدهد.
زادمهر تصریح کرد: ورزش منظم به طور متوسط پنج روز در هفته و روزی حداقل ۳۰ دقیقه به کاهش خطر بیماریهای قلبی کمک میکند.
وی در ادامه با بیان اینکه عدم مصرف دخانیات از دیگر راههای پیشگیری از بیماریهای قلبی است، گفت: مدیریت استرس و استفاده از تکنیکهای آرامشبخش مانند مدیتیشن نیز میتواند به سلامت قلب کمک کند.
رئیس مرکز بهداشت دزفول در پایان یادآور شد: مراجعه به واحدهای بهداشتی برای دریافت خدمات پیشگیرانه و انجام مشاورههای رایگان سلامت روان و تغذیه، نخستین گام در حفظ سلامت است.
