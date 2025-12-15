اوحدی: سینما و هنر گنجینه دفاع مقدس را در قاب تصویر بیاورند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از تماشای دو مستند در مورد زندگی شهیدان «طهرانچی و صنیع خانی» درباره این مستندها گفت: امروز سینمای ما نیاز دارد بخشی جدی از فعالیتهای خود را به این گنجینههای ارزشمند اختصاص دهد.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از قاب تصویر، شعر و کتاب برای معرفی ظرفیتهای دفاع مقدس، هشدار داد: یکی از گرفتاریهای امروز جامعه، ویروس خطرناک تحریف است که ارزشهای ما و حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر را هدف قرار داده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: راه مقابله با تحریف، بها دادن به این ارزشها و انتقال آن به نسل جدید از طریق ابزارهای هنری است.
وی توسعه و ترویج فرهنگ شهادت را یکی از برنامههای جدی بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و افزود: از هر ظرفیتی که بتواند در این مسیر تلاش کند، استقبال خواهیم کرد.
مهندس اوحدی در پایان یادآور شد: اقداماتی همچون ساخت مستند، ضمانتی ارزشمند و ماندگار برای حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و مقابله با جریانهای تحریفگر خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ اوحدی به همراه عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و مهدی محمدی، مشاور و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی و امور بینالملل بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت به تماشای فیلم مستند «شاخهی روی آب» روایت زندگی شهید طهرانچی و همسرش خانم قراویری و همچنین فیلم مستند «ایستاده در کنار تیمز»، روایتی از فعالیتهای سردار شهید سیدمحمد صنیعخانی، بنیانگذار و فرمانده ترابری سپاه نشستند.
