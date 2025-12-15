  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۰

۱۵۰ مسجد لرستان میزبان مراسم معنوی اعتکاف هستند

خرم‌آباد- مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، گفت: امسال بیش از ۱۵۰ مسجد استان میزبان مراسم معنوی اعتکاف هستند.

حجت الاسلام محمد حسین وحیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در سطح استان لرستان، اظهار داشت: در راستای هر چه بهتر برگزار شدن مراسم اعتکاف در استان، مقرر شده که دستگاه‌های اجرایی حمایت‌های لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به ایجاد یک قرارگاه در این رابطه و همچنین استفاده از ظرفیت فعالان مردمی در راستای برگزاری این مراسم معنوی در لرستان، عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، امیدواریم امسال مراسم معنوی اعتکاف با شکوه تر از هر سال در لرستان برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تصریح کرد: امسال بیش از ۱۵۰ مسجد لرستان میزبان مراسم معنوی اعتکاف خواهند بود.

