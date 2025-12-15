به گزارش خبرنگار مهر، درگذشت پروفسور نقی سعادتجو، استاد فرهیخته دانشگاه و خیر نام‌آشنای کتابخانه‌ساز و مدرسه‌ساز، موجی از اندوه و تأثر را در میان جامعه علمی، فرهنگی و آموزشی کشور به‌ویژه استان آذربایجان شرقی برانگیخت.

پروفسور سعادتجو از چهره‌های برجسته علمی کشور در حوزه شیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز بود که سال‌ها در عرصه آموزش عالی به تربیت دانشجویان پرداخت. وی علاوه بر فعالیت‌های دانشگاهی، با نگاهی مسئولانه به مسائل اجتماعی، بخش قابل توجهی از توان و دارایی خود را صرف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی کرد و به‌عنوان «خیر فرهنگ‌ساز» شناخته می‌شد.

این استاد فقید نقش مؤثری در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آموزش ایفا کرد. ساخت کتابخانه الدار-اصلان در منطقه مارالان تبریز و احداث مدارس در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان شمالی از جمله اقدامات ماندگار وی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای عدالت آموزشی به‌شمار می‌رود.

بر اساس اعلام خانواده آن مرحوم، مراسم تشییع و تدفین پیکر زنده‌یاد پروفسور نقی سعادتجو روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در آرامستان وادی رحمت تبریز و در بلوک نام‌آوران برگزار خواهد شد.

همچنین مجلس شام غریبان و ترحیم آن مرحوم نیز روز دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در مسجد طوبی واقع در خیابان آزادی، روبه‌روی گلباد، برپا می‌شود.

جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور ضمن تسلیت به خانواده آن مرحوم، فقدان این خیر نیک‌اندیش را ضایعه‌ای بزرگ برای عرصه علم، فرهنگ و آموزش دانسته و یاد و نام او را ماندگار توصیف کردند.