زندگی و خدمات ماندگار پرفسور سعادتجو؛ از آزمایشگاه تا کتابخانه

خبرگزاری مهر، گروه استانها: حضور خیرین فرهنگی در توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگی همواره نقش مؤثری در ترویج کتابخوانی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه داشته است و پروفسور نقی سعادتجو یکی از برجستهترین نمونههای این حضور بود. ایشان با تأسیس کتابخانه عمومی ائلدار‑اصلان سعادتجو در منطقه مارالان تبریز، نه تنها فضایی جدید برای دسترسی به منابع علمی و فرهنگی ایجاد کرد، بلکه مسیر فعالیتهای فرهنگی در این منطقه را به شکل قابل توجهی تغییر داد و حس تعلق و مسئولیت اجتماعی را میان اهالی تقویت کرد.
پیش از احداث این کتابخانه، دسترسی اهالی منطقه به منابع فرهنگی محدود و دشوار بود و بسیاری مجبور بودند ساعتها برای مراجعه به کتابخانههای دیگر وقت و هزینه صرف کنند. این خیر فرهیخته، با ایجاد یک فضای فرهنگی ماندگار، دسترسی به دانش و کتاب را برای نسلهای آینده تسهیل کرد.
پروفسور سعادتجو خیّر فرهنگساز و ماندگار جامعه علمی و فرهنگی بود
اسد بابایی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره درگذشت این خیّر حوزه فرهنگ، گفت: حضور خیرین در حوزه فرهنگ، به ویژه در ترویج کتابخوانی و توسعه کتابخانهها، اثرات شگرفی بر رشد فکری و اجتماعی جامعه دارد. پروفسور سعادتجو نمونهای برجسته از این واقعیت بود که همزمان چهرهای علمی و دانشگاهی داشت و هم خیر مدرسهساز و کتابخانهساز بود.
بابایی ادامه داد: یکی از اقدامات ماندگار پروفسور سعادتجو، تأسیس کتابخانه عمومی ائلدار-اصلان سعادتجو در منطقه مارالان تبریز است. این کتابخانه به عنوان مرکزی فرهنگی برای اهالی منطقه، نقش بسیار مهمی در ترویج مطالعه، ایجاد علاقه به کتابخوانی و ارتقای سطح سواد فرهنگی کودکان و نوجوانان ایفا کرده است. حضور مستمر خانوادهها و دانشآموزان در این کتابخانه، نشاندهنده اثرگذاری عمیق آن بر جامعه محلی و ایجاد حس تعلق به فضای فرهنگی است که این خیر نیکاندیش آن را پایهگذاری کرده بود.
بابایی افزود: خیرینی مانند پروفسور سعادتجو با سرمایهگذاریهای مادی خود در این حوزه، نه تنها زیرساختهای فرهنگی را توسعه میدهند، بلکه بعد معنوی و عاقبتبخشی این اقدامات نیز قابل توجه است. هر کتابخانه و مدرسهای که ایشان تأسیس کردند، الگویی زنده از مسئولیت اجتماعی و تعهد به جامعه است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اظهار داشت: اقدامات پروفسور سعادتجو، علاوه بر ایجاد زیرساختهای فرهنگی، سنت حسنه کارهای خیر را نیز تقویت و ترویج کرده است. او نشان داد که علم، دانش و تخصص دانشگاهی وقتی با مسئولیت اجتماعی و دلبستگی به جامعه همراه شود، میتواند تأثیری پایدار و بیبدیل در فرهنگ و آموزش یک منطقه و حتی کشور ایجاد کند.
بابایی گفت: با درگذشت این خیر فرهیخته، جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور فقدان یک شخصیت تأثیرگذار و ماندگار در حوزه فرهنگ و آموزش را تجربه کرد و کتابخانه و مدارس ساخته شده توسط ایشان، مراکزی هستند که نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند خواهند شد و یاد و نام پروفسور سعادتجو به عنوان یک خیر فرهنگساز همچنان در حافظه جامعه باقی خواهد ماند.
احسان محمدی عضو فعال کتابخانه ائلدار-اصلان مارالان با ابراز تأسف از درگذشت این خیّر بزرگوار درباره تجربه خود و اهالی منطقه گفت: قبل از احداث کتابخانه، مجبور بودیم برای مطالعه به کتابخانههای دیگر شهر برویم. رفتوآمد طولانی و هزینهها انگیزه مطالعه را کاهش میداد. افتتاح کتابخانه ائلدار-اصلان سعادتجو دری تازه به سوی ما گشود.
این عضو کتابخانه افزود: فقدان پروفسور سعادتجو برای ما بسیار ناراحتکننده است. انسانی که با دلسوزی و توجه به جامعه، فرصتی بینظیر برای رشد و پیشرفت فراهم کرد. کاری که ایشان انجام داد، بیش از یک ساختمان بود؛ او امید و فرصت را به ما هدیه داد.
زهرا شیخی یکی دیگر از اعضای این کتابخانه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: قبل از ایجاد این کتابخانه، نبود منابع کافی و فضای مناسب باعث میشد بسیاری از نوجوانان و جوانان با مشکلات فراوان و عدیده ای روبرو شوند ولی امروز با حضور در این کتابخانه، محیطی امن، پرانرژی و سرشار از منابع آموزشی داریم که تأثیر مستقیم بر رشد فکری ما گذاشته است.
عضو فعال کتابخانه ائلدار-اصلان مارالان تبریز افزود: فقدان پروفسور سعادتجو برای ما بسیار سنگین است، اما کاری که انجام داد، ادامه دارد و نسلهای آینده هم از آن بهرهمند خواهند شد. یاد و نام ایشان همیشه در قلب ما و در این کتابخانه زنده خواهد ماند.
کتابخانه ائلدار-اصلان سعادتجو نمونهای موفق از تلفیق علم، تخصص دانشگاهی و نیکوکاری فرهنگی
احداث کتابخانه ائلدار‑اصلان سعادتجو با زیربنای ۸۶۳ متر مربع، نمونهای موفق از تلفیق علم، تخصص دانشگاهی و نیکوکاری فرهنگی است که توانسته است مشکلات دسترسی به منابع را رفع کند و علاقه به مطالعه و فرهنگ کتابخوانی را در منطقه مارالان افزایش دهد.
اقدامات ماندگار پروفسور سعادتجو، اعم از کتابخانهسازی، مشارکت در ساخت مدارس و فعالیتهای علمی برجسته، علاوه بر ایجاد زیرساختهای فرهنگی، حس تعلق، مسئولیت اجتماعی و انگیزه مشارکت در فعالیتهای فرهنگی را در میان اهالی تقویت کرده و الگویی الهامبخش برای سایر خیرین فراهم آورده است.
جامعه علمی و فرهنگی آذربایجان شرقی خدمات ارزشمند ایشان را به عنوان نمونهای برجسته از خیّر فرهنگی و استاد فرهیخته ارزیابی کرده و یاد و نام او را برای همیشه گرامی میدارد.
سوابق علمی و دانشگاهی پروفسور نقی سعادتجو
پروفسور نقی سعادتجو استاد بازنشسته شیمی کاربردی و از چهرههای برجسته و اثرگذار در حوزه شیمی کاربردی، علوم و تکنولوژی رنگ، پلیمر و صنایع پتروشیمی در ایران به شمار میرفت. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته شیمی در دانشگاه تبریز آغاز کرد و سپس در دانشگاه لیدز انگلستان موفق به اخذ کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی رنگ / پلیمر و دکترای شیمی و تکنولوژی رنگ شد.
با برخورداری از آموزش آکادمیک بینالمللی و تجربه عملی در صنعت، پروفسور سعادتجو نقش مؤثری در پیوند میان دانشگاه و صنعت ایفا کرد. وی در طول بیش از چهار دهه فعالیت علمی و آموزشی، بهعنوان استادیار، دانشیار و استاد در دانشگاههای معتبر کشور از جمله دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه سمنان به تربیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرداخت.
سوابق بینالمللی ایشان شامل پژوهشگر ارشد تحقیق و توسعه در شرکت Petro-Canada و مدیریت تحقیق و توسعه و امور تکنولوژی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی کشور است. همچنین با انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله علمی، ارائه دهها مقاله کنفرانسی و تألیف چندین کتاب تخصصی، سهمی ماندگار در توسعه علمی حوزه شیمی کاربردی و تکنولوژی رنگ داشته است.
