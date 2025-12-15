۳۰۰ زایمان در بیمارستان امام هادی(ع) شهرستان دیّر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدامین گلستانه صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: فعالسازی زایشگاه این بیمارستان پس از آغاز دوره مدیریتی جدید بهویژه با همکاری رئیس سابق بیمارستان برنامهریزی منسجم در دستور کار قرار گرفت و با جذب متخصصان مورد نیاز و تجهیز بخش بیهوشی، از اردیبهشتماه امسال زایشگاه بهطور کامل وارد چرخه خدمترسانی شد.
وی با اشاره به نقش خیرین در تجهیز امکانات و قدردانی از تلاش کادر درمان افزود: عملکرد علمی، اخلاقی و ارتباط مناسب کارکنان زایشگاه با مادران، تأثیر قابل توجهی در افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مراجعان داشته است.
رئیس بیمارستان امام هادی (ع) دیّر از رشد حدود ۶ برابری زایمانها در این مرکز درمانی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۳۰۰ مورد زایمان در زایشگاه این بیمارستان انجام شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ مورد بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: با تداوم فعالیت منظم زایشگاه از ماه آینده و استفاده از نیروهای جوان و متعهد، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش استقبال خانوادهها با جدیت دنبال خواهد شد.
نظر شما