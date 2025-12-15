خبرگزاری مهر، گروه استانها: افزایش قیمت تخممرغ در روزهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی خانوارها در تبدیل شده است؛ افزایشی که از اواخر هفته گذشته شدت گرفته و حالا بهای هر شانه تخممرغ را در بازار به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسانده است.
رقمی که برای یک کالای پرمصرف و ساده در سبد غذایی مردم، فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده و انتظار عمومی از مسئولان برای مدیریت بازار و ایجاد ثبات قیمتی را افزایش داده است.
بررسی میدانی از سطح بازار نشان میدهد که طی چند روز گذشته قیمت تخممرغ به صورت پلکانی افزایش یافته و بسیاری از شهروندان از این روند ابراز نگرانی میکنند.
مردم معتقدند تخممرغ همواره به عنوان یکی از ارزانترین منابع تأمین پروتئین شناخته میشده و افزایش ناگهانی قیمت آن، به ویژه برای اقشار کمدرآمد و متوسط، قابل قبول نیست.
شهروندانی که این روزها برای خرید مایحتاج روزانه به بازار مراجعه میکنند، از این موضوع گلایه دارند که در فاصلهای کوتاه، قیمت کالایی که همواره در دسترس بوده، به سطحی رسیده که ناچار به کاهش مصرف یا جایگزینی آن با اقلام کمکیفیتتر شدهاند.
انتظار مردم برای کنترل قیمت در بازار
یکی از شهروندان بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش هزینههای زندگی در بخشهای مختلف، مجال تحمل گرانیهای پیدرپی را از خانوادهها گرفته و لازم است بازار کالاهای اساسی با حساسیت بیشتری مدیریت شود تا فشار مضاعفی به معیشت مردم وارد نشود.
محمد که ۱۰ عدد تخم مرغ را از مغازهای خریداری کرده است میافزاید: طی ماههای اخیر شاهد افزایش چند باره قیمت تخم مرغ هستیم و این موضوع موجب میشود قدرت خرید مردم کمتر شود.
تخم مرغ یکی از سادهترین غذاها است که برای خانوادهها به عنوان یکی از پرتکرارترین وعدهها محسوب میشود ولی با افزایش قیمت، دسترسی به تخم مرغ نیز سخت میشود وی خواستار نظارت مستمر مسئولان مربوطه بر بازار به ویژه در حوزه مواد غذایی و اقلام اساسی شد و بیان کرد: اگر نظارت دقیقتری صورت بگیرد شاهد افزایش قیمتها به صورت مستمر نخواهیم بود.
یکی دیگر از شهروندان به خبرنگار مهر گفت: تخم مرغ یکی از سادهترین غذاها است که برای خانوادهها به عنوان یکی از پرتکرارترین وعدهها محسوب میشود ولی با افزایش قیمت، دسترسی به تخم مرغ نیز سخت میشود.
وی ادامه داد: وقتی قیمت یک شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزار تومان میرسد، برای اقشار کمدرآمد خرید آن سخت میشود و مجبوریم که تخم مرغ را به صورت دانهای بخریم.
در گفتوگوهای میدانی با مردم، آنچه بیش از همه تکرار میشود انتظار از دستگاههای مسئول برای نظارت جدیتر و جلوگیری از تداوم نوسان قیمتها است.
گران میخریم و گران میفروشیم
فروشندگان تخممرغ در سطح شهر نیز روایت متفاوتی از وضعیت موجود دارند. آنان با اشاره به افزایش قیمت خرید از مبادی توزیع، تاکید میکنند که رشد قیمتها خارج از اختیار آنان است و نرخگذاری در سطح کلان انجام میشود.
یکی از فروشندگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما تخممرغ را با قیمت بالاتری نسبت به گذشته تهیه میکنیم و با حاشیه سودی بسیار محدود به دست مصرفکننده میرسانیم.
حسن موسوی اضافه کرد: وقتی تخم مرغ را با نرخ سود پایینی میفروشیم، نه تنها سود قابل توجهی نصیب ما نمیشود، بلکه با نارضایتی مشتریان نیز مواجه هستیم و این وضعیت، فعالیت اقتصادی را با دشواری همراه کرده است.
تخممرغ به دلیل ارزش غذایی بالا و قیمت مناسب نقش مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه داشته و افزایش شدید قیمت آن، تبعات اجتماعی و تغذیهای به دنبال خواهد داشت در این میان، کارشناسان بازار بر این باورند که تداوم چنین شرایطی میتواند به کاهش مصرف تخممرغ و برهم خوردن الگوی تغذیه خانوارها منجر شود.
آنان تاکید میکنند که تخممرغ به دلیل ارزش غذایی بالا و قیمت مناسب نقش مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه داشته و افزایش شدید قیمت آن، تبعات اجتماعی و تغذیهای به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، ساختار تأمین تخممرغ در استان بوشهر نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است. این استان به دلیل شرایط اقلیمی و محدودیتهای تولید، سهم اندکی در تولید سنتی تخممرغ دارد و بخش عمده نیاز بازار از سایر استانهای کشور تأمین میشود.
همین وابستگی به واردات بیناستانی باعث شده است که هرگونه افزایش قیمت در سطح ملی، به سرعت در بازار بوشهر نیز خود را نشان دهد.
استان بوشهر واحد صنعتی تولید تخم مرغ ندارد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش عمده تخم مرغ مصرفی در استان بوشهر از طریق دیگر استانها به ویژه قم، قزوین، مرکزی و فارس وارد استان میشود.
ابوتراب نکیسا از تولید سالانه ۹۰۰ تن تخم مرغ سنتی در سطح استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در استان واحد تولیدی صنعتی تخم مرغ نداریم و فقط تولید توسط واحدهای سنتی روستاییان داریم.
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف تخم مرغ در ایران ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در سال برای هر فرد است افزود: این سرانه برای استان بوشهر در سطح پایینتری نسبت به سایر استانها قرار دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گرمای هوا و مصرف بالای ماهی و میگو در استان بوشهر را یکی از دلایل کاهش مصرف تخم مرغ در این استان دانست.
مردم و فعالان بازار در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن ضرورت ورود جدیتر نهادهای مسئول برای ایجاد ثبات در بازار است. حمایت از زنجیره تأمین، مدیریت هزینههای حملونقل، نظارت بر توزیع و اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت برای کنترل قیمتها، از جمله مطالباتی است که این روزها از سوی شهروندان و فروشندگان مطرح میشود.
اکنون نگاهها به تصمیمها و اقدامات مسئولان دوخته شده تا مشخص شود آیا بازار تخممرغ به آرامش خواهد رسید یا فشار قیمتی همچنان بر سفره مردم باقی میماند.
