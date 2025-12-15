به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین آمار مربوط به ناوگان جاده‌ای کشور نشان می‌دهد که هم‌اکنون حدود ۴۸۴ هزار دستگاه کامیون و کشنده در جاده‌های کشور در حال تردد هستند. از این تعداد، ۲۵۷ هزار دستگاه کامیون غیرکشنده و ۲۲۷ هزار دستگاه کشنده هستند. بررسی وضعیت سنی این ناوگان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از خودروها فرسوده و قدیمی بوده و نیاز به نوسازی جدی دارند.

سن ناوگان کامیون و کشنده

این ارقام نشان می‌دهد که با وجود اینکه بخش مده‌ای از ناوگان هنوز نسبتاً جدید است، درصد قابل توجهی از کامیون‌ها و کشنده‌ها در گروه سنی بالای ۴۰ سال قرار دارند که می‌تواند مسائل ایمنی، مصرف سوخت بالا و افزایش خطرات محیط زیستی به همراه داشته باشد.

در حال حاضر ۲۵۷ هزار دستگاه کامیون (غیرکشنده) در کشور در تردد است که از این میزان سن ۱۷۴ هزار و ۹۵۸ دستگاه تا ۲۵ سال، سن ۲۶ هزار و ۳۳۳ دستگاه بین ۲۶ تا ۴۰ سال و ۵۶ هزار و ۳۲۲ دستگاه بالای ۴۱ سال عمر دارند.

در بخش کشنده‌ها، وضعیت کمی بهتر است ولی همچنان قابل توجه است؛ ۲۲۷ هزار دستگاه کشنده در حال تردد است که از این میزان سن ۱۹۶ هزار و ۱۹۱ دستگاه تا ۲۵ سال، سن ۱۷ هزار و ۳۸۹ دستگاه بین ۲۶ تا ۴۰ سال و سن ۱۳ هزار و ۳۲۴ دستگاه بالای ۴۱ سال است.

در مجموع ۴۸۴ هزار دستگاه کشنده و کامیون در کشور در حال تردد است که سن ۳۷۱ هزار و ۱۴۹ دستگاه تا ۲۵ سال، سن ۴۳ هزار و ۷۲۲ دستگاه بین ۲۶ تا ۴۰ سال و ۶۹ هزار و ۴۶۴ دستگاه بالای ۴۱ سال عمر دارند.

همچنین ۴۸۴ هزار دستگاه ناوگان فعال باری داریم که ۱۱۳ هزار دستگاه بالای ۲۵ سال، ۸۱ هزار دستگاه بالای ۳۵ سال، ۷۰ هزار دستگاه بالای ۴۰ سال، ۴۳ هزار دستگاه بالای ۴۵ سال و ۱۳ هزار دستگاه بالای ۵۰ سال عمر دارند.

همچنین وجود ۱۳ هزار دستگاه کامیون یا کشنده بالای ۵۰ سال نشان‌دهنده اهمیت بسیار بالای نوسازی ناوگان است. خودروهای قدیمی، علاوه بر اینکه هزینه تعمیر و نگهداری بالایی دارند، احتمال بروز حوادث و مشکلات زیست محیطی را نیز افزایش می‌دهند.

ورود ۹۸ هزار و ۳۵۵ دستگاه کامیون و کشنده نو طی ۵ سال

بررسی تعداد کامیون و کشنده وارد شده به بخش جاده‌ای کشور طی ۵ سال اخیر نیز حکایت از آن دارد که در این بازه زمانی ۹۸ هزار و ۳۵۵ دستگاه کامیون و کشنده وارد بخش جاده‌ای شده که از این میزان ۱۶ هزار و ۲۱۵ دستگاه مربوط به سال ۱۴۰۰( سال ساخت)، ۲۸ هزار و ۳۸۲ دستگاه مربوط به سال ۱۴۰۱، ۳۱ هزار و ۱۷ دستگاه مربوط به سال ۱۴۰۲، ۱۵ هزار و ۳۲۴ دستگاه مربوط به سال ۱۴۰۳ و ۷ هزار و ۴۱۷ دستگاه مربوط به ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ است.

سهم کامیون ۴۴ هزار و ۸۴۵ دستگاه و سهم کشنده ۵۳ هزار و ۵۱۰ دستگاه است.

یعنی از ۴۸۴ هزار دستگاه کامیون و کشنده ای که در کشور در حال تردد هستند ۹۸ هزار و ۳۵۵ دستگاه نو بوده و از سال ۱۴۰۰ به این سو وارد ناوگان جاده‌ای کشور شده است.

این آمار بیانگر این است که تنها حدود ۲۰ درصد از کل ناوگان فعلی از سال ۱۴۰۰ به بعد نو شده‌اند و بخش قابل توجهی از ناوگان هنوز قدیمی و مستهلک باقی مانده است.

به گزارش مهر، با توجه به ترکیب سنی ناوگان و میزان واردات خودروهای جدید، مشخص است که کشور همچنان با چالش وجود ناوگان فرسوده و پرریسک در جاده‌ها مواجه است. کامیون‌ها و کشنده‌های قدیمی نه تنها خطرات ایمنی برای رانندگان و دیگر کاربران جاده ایجاد می‌کنند، بلکه مصرف سوخت بالاتر و آلودگی محیط زیست را نیز افزایش می‌دهند.