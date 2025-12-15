طهماسب مظاهری: ارز عدد دستوری نیست بلکه یک کالاست

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تأکید بر لزوم اصلاح نگاه سیاست‌گذاران به بازار ارز گفت: دولت و بانک مرکزی باید بپذیرند که ارز نیز مانند سایر کالاها، تابع سازوکار عرضه و تقاضاست و نمی‌توان برای آن به‌صورت دستوری یک عدد تعیین کرد.

طهماسب مظاهری در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با اشاره به ریشه مشکلات ارزی کشور افزود: علت‌العلل بخش زیادی از نابسامانی‌های ارزی این است که دولت‌ها و رؤسای بانک مرکزی در مقاطع مختلف، یک عدد را به‌عنوان نرخ ارز تعیین کرده و تصور می‌کنند همان عدد، قیمت واقعی ارز است.

وی ادامه داد: این نگاه از اساس اشتباه است، اما متأسفانه بر همین اشتباه نیز پافشاری می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود خطاهای بعدی به‌صورت زنجیره‌ای تکرار شوند.

مظاهری تصریح کرد: زمانی که دولت یا بانک مرکزی نرخ بازار را به رسمیت نمی‌شناسد و عدد اعلامی خود را تنها نرخ صحیح می‌داند، عملاً ریشه اصلی بحران‌های ارزی شکل می‌گیرد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تأکید بر اینکه این رویکرد فقط به دولت چهاردهم محدود نمی‌شود، گفت: این نوع نگاه به سیاست‌گذاری ارزی در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته و به‌صورت مزمن ادامه یافته است.

وی افزود: ارز هم مانند هر کالای دیگری یک قیمت واقعی دارد و اگر دولت قیمتی را تعیین کند که با واقعیت بازار فاصله داشته باشد، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نخواهد داشت.

مظاهری با اشاره به اظهارات رئیس کل فعلی بانک مرکزی مبنی بر نپذیرفتن ارز آزاد اظهار داشت: چنین رویکردی باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها در تضاد با واقعیت‌های اقتصادی قرار گیرد و در نهایت کنترل و هدایت بازار از دست سیاست‌گذار خارج شود.

وی در ادامه به موضوع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: اعلام اینکه واردکنندگان می‌توانند با ارز بدون انتقال ارز یا همان ارز آزاد اقدام به واردات کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت، جو، برنج، دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور کنند، به معنای ایجاد اغتشاش در بازار ارز است.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی در پایان یادآور شد: در حال حاضر حدود ۹۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفا نشده در کشور وجود دارد که خود نشان‌دهنده عمق چالش‌های موجود در سیاست‌گذاری ارزی است.