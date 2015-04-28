سناریوهای ارزی بانک مرکزی/ بازگشت ارزهای صادراتی به بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی کامیاب در نشست تحلیل اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌ها با موضوع بازار ارز، کاهش نرخ تورم از ۴۵ درصد سال ۹۱ به ۱۵ درصد سال ۹۳ را یادآور شد و افزود: یکی از دلایل ثبات بازار ارز اعتماد مردم به دولت و عملکرد صحیح دولت در اقتصاد است.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه توافق هسته ای در سال گذشته و پس از آن بیانیه لوزان در ثبات بازار ارز موثر بوده است، گفت:‌ تاکنون اتفاق عملی نیفتاده است، به همین دلیل قیمت ارز پس از بیانیه لوزان تغییری نداشت.

وی با بیان اینکه ثبات نسبی بازار ارز دستاور دولت در دو سال اخیر است، اظهارداشت: برای کنترل بازار ارز در شرایط توافق یا عدم توافق هسته ای برنامه داریم.

کامیاب تصریح کرد: هم اکنون با پدیده ای در اقتصاد کشور مواجه ایم که دیگر فروش نفت تنها منبع درآمد ارزی نیست و حجم بالای صادرات غیر نفتی به رقیب آن تبدیل شده است.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت:‌ با افزایش مناسب صادرات غیر نفتی و هدایت درآمد حاصل آن به بازار داخلی، بخش زیادی از ارز مورد نیاز بازار از محل درآمد صادرات غیر نفتی تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای تشویق صادرکنندگان، الزام بازگرداندن ارز به بانک را لغو کرده است، اظهار داشت: با این تصمیم صادرکنندگان ارز خود را برای تامین نیازهای تولید وارد بازار داخل می کنند و این سیاست در تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار ارز موثر بوده است.

کامیاب با تاکید بر اینکه بازار ارز مقوله مجردی نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد، گفت: یکی از این عوامل نرخ سود بانکی است. نرخ سود، تولید و ‌امید زیاد همگی در کنار سیاست های پولی بر روی نرخ ارز اثر می گذارند.

وی تصریح کرد: ‌رفتار بازار سرمایه، ‌حرکت سرمایه های مردم به سمت بازارهایی مانند مسکن، سرمایه گذاری و طلا نیز همگی بر نرخ ارز اثرگذارند اما مهم آن است که تعادل ایجاد کنیم.

کامیاب با اشاره به تجربه روسیه در بحران اوکراین که ارزش روبل در مقابل دلار ۱۰۰ درصد کاهش یافت و با دو اقدام وارد کردن ارز زیاد و افزایش نرخ سود بانکی روند کاهشی را متوقف و کنترل کردند، گفت:‌ در سیاست های پولی و ارزی باید به همه مسایل توجه داشته باشیم.

معاون ارزی بانک مرکزی، هدف از برقراری ثبات نسبی در بازار ارز را رشد اقتصادی، رونق تجارت و فراهم کردن زندگی بهتر برای مردم بیان کرد و گفت: یکی از آسیب‌ها در بازار ارز سفته بازی هایی است که در حال نهادینه شدن در بازار است.

کامیاب با بیان اینکه یکسری از فعالان بازار ارز و واسطه ها در بازار معاملات فردایی (سوری) بدون تسویه انجام می دادند، گفت: این افراد با مبنای نرخ روز، برای فردا نرخ تعیین می کردند در حالیکه هیچ مبنایی نداشت و این سبب گمراه شدن بازار می شد و از نوسانات سوری سود می بردند.

وی گفت: کسی منکر تغییرات نرخ ارز براساس واقعیات نیست اما اگر افرادی بخواهند با ایجاد رفتارهای هیجانی به صورت لحظه ای نرخ را بالا و پایین ببرند، وظیفه بانک مرکزی است که اجازه ندهد. برهمین اساس برای نخستین بار مقررات عملیات ارزی صرافی ها را تدوین و ابلاغ کردیم که اثر خوبی هم در بازار ارز داشت.

کامیاب با بیان اینکه اگر رفتارهای هیجانی را در بازار ارز کنترل کنیم حتی در شرایط توافق نکردن هسته ای هم می توان تعادل در بازار داشت، افزود: خوشبختانه اقتصاد ایران پویا ست و با اقداماتی مانند سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه های دیگر می توان بازار ارز را کنترل کرد. این بانک برای همه شرایط فکر و برنامه پیش بینی کرده است.