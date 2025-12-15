  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

نصیریان: برخورد چند خودرو در رشت یک فوتی و ۲ مجروح برجا گذاشت

نصیریان: برخورد چند خودرو در رشت یک فوتی و ۲ مجروح برجا گذاشت

رشت- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای منجر به فوت عابر پیاده و ۲ مجروح در خیابان شهدای گمنام شهر رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فتح‌اله نصیریان صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ساعت ۲۲:۳۵ شب گذشته یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ در محدوده میدان یخسازی به سمت جهاد، به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد.

وی افزود: در پی این برخورد، خودروی پراید از مسیر منحرف شده و ابتدا با یک دستگاه خودروی پارک‌شده کنار خیابان که راننده آن در کنار خودرو حضور داشت برخورد کرده و سپس به یک دستگاه وانت پیکان و در ادامه با تیر چراغ برق برخورد کرده و متوقف شد.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: همچنین خودروی پرایدی که ابتدا با آن برخورد شده بود، پس از انحراف، با یک عابر پیاده دیگر برخورد کرده و متوقف شد.

سرهنگ نصیریان با اشاره به خسارات جانی این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این سانحه، عابر پیاده ۴۲ ساله که در کنار خودروی پارک‌شده خود حضور داشت، به علت شدت جراحات وارده جان باخت و عابر پیاده دیگر مردی ۵۴ ساله نیز مجروح و همچنین سرنشین خودروی ال ۹۰، خانمی ۲۴ ساله در این حادثه مصدوم و که به بیمارستان منتقل گردیدند.

این مقام انتظامی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: تغییر مسیر ناگهانی و بی‌توجهی به جلو از عوامل اصلی بروز تصادفات شدید است و رانندگان باید با دقت و رعایت مقررات، از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.

کد خبر 6689664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها