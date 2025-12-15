به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عارفی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سروآباد با اشاره به روند رو به رشد شاخصهای عمرانی و اجتماعی در این شهرستان گفت: امروز سروآباد به کارگاهی فعال برای توسعه تبدیل شده و بسیاری از پروژهها با انسجام مدیریتی و مشارکت دستگاهها به سرانجام رسیده است.
وی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش مدیران اجرایی شهرستان، عملکرد دستگاهها در حوزههای عمرانی، خدماتی و اجتماعی را مطلوب ارزیابی کرد و بر تداوم این مسیر توسعهای تأکید داشت.
محکومیت وضعیت انسانی غزه و سکوت جامعه جهانی
عارفی با اشاره به تحولات منطقهای، صدور ۴۲ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی و وتوی آنها از سوی آمریکا را نمونهای از بیعدالتی در نظام بینالملل دانست و گفت: آنچه امروز در غزه جریان دارد، یک فاجعه انسانی است و جامعه جهانی باید نسبت به حقوق طبیعی و انسانی مردم مظلوم فلسطین مسئولانهتر عمل کند.
وی با تأکید بر نقش کلیدی ادارات در کاهش مشکلات مردم و ایجاد رفاه عمومی اظهار کرد: با وجود محدودیتها و کمبودها در برخی مناطق کشور، شهرستان سروآباد در بسیاری از حوزهها به سطح قابل قبولی از خودکفایی رسیده است.
فرماندار سروآباد افزود: در سال جاری، ۲۱ روستا موفق شدهاند پروژههای عمرانی خود را بهصورت صددرصدی به اتمام برسانند که این امر نشاندهنده هماهنگی، برنامهریزی و اراده جدی در مدیریت شهرستان است.
نشاط اجتماعی، انتخابات و لزوم نظارت بر بازار
عارفی با اشاره به فضای اجتماعی شهرستان، ایجاد نشاط اجتماعی و تحرک عمرانی را قابل تقدیر دانست و گفت: امروز سروآباد به یک کارگاه فعال توسعهای تبدیل شده و مجموعه اقدامات انجامشده، نتیجه تلاش جمعی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی است.
وی در ادامه بر لزوم نظارت دقیقتر بر بازار، حفظ آرامش اقتصادی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم تأکید کرد و انتخابات پیشرو را یک آزمون مهم اجتماعی و سیاسی دانست.
فرماندار سروآباد تصریح کرد: ایجاد فضای باز، مشارکت عمومی و تقویت روحیه امید در جامعه از مهمترین دستاوردهای انتخابات خواهد بود که باید مورد توجه همه دستگاهها قرار گیرد.
در پایان این نشست، عارفی از رئیسجمهور و استاندار کردستان بهدلیل سفر اخیر به استان و تخصیص اعتبارات ویژه برای توسعه شهرستانها قدردانی کرد و این اقدام را گامی مؤثر در شتاببخشی به روند پیشرفت منطقه دانست.
