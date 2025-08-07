«فیروز عارفی» به عنوان فرماندار سروآباد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه فرماندار سروآباد پیش از ظهر پنج‌شنبه با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات «حسن زارعی» فرماندار سابق این شهرستان «فیروز عارفی» به عنوان فرماندار جدید شهرستان سروآباد معرفی شد.

مطالعه و همفکری لازمه حل مشکلات و توسعه است

فرماندار سروآباد در این مراسم با تقدیر از حسن اعتماد مسئولان اظهار کرد: معتقدم مسائل باید با مطالعه و همفکری مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیردتا توسعه محقق شود.

فیروز عارفی یادآور شد: با همه طیف‌ها و جریانات گفت‌وگو خواهم کرد و از نظرات همه جریانات سیاسی بهره می‌بریم و قطعاً هیچ موهبتی برای انسان مهمتر از گفت‌وگو نیست.

وی اضافه کرد: هر مشکلی که اتفاق می‌افتد باید براساس مطالعه و با کمک نخبگان حوزه مشکلات فنی آن را پیدا کنیم و برای حل آن چاره‌اندیشی شود.

وی تشخیص و تجویز مشکلات را مهم خواند و گفت: نگاه به مسائل باید با تدابیر انجام و سندی از فرصت‌ها، تهدیدها و پتانسیل‌های شهر همچون نقشه راه تدوین شود.

تداوم خدمت در سروآباد

فرماندار سابق شهرستان سروآباد اظهار کرد: امروز در این مراسم شاهد چرخش مسئولیت و تداوم خدمت در این سروآباد هستیم.

حسن زارعی افزود: آنچه که در دنیا قرار دارد ثابت و ماندنی نیست و پروردگار فرصت آزمون را برای بندگان فراهم می‌کند و این دنیا گذرگاهی است که باید به خوبی از آن استفاده کرد.

وی تصریح کرد: عمل صالح باید مورد توجه باشد و هر فعالیت مثبت و خیر را شامل می‌شود که قسمت همه بندگان خدا نمی‌شود و کسانی که به سمت مدیر برگزیده می‌شوند لطف پروردگار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: تدبیر در بزنامه‌ها، نظارت و ارزیابی، تفکر خلاق، ساماندهی ظرفیت‌ها و استفاده از امکانات در اختیار از الزامات مدیران است که باید مورد توجه باشد.

فرماندار سروآباد اذعان کرد: پیشرفت و آبادانی جمهوری اسلامی حاصل تفکر درست است.

زارعی عنوان کرد: اقدامات بنده در سروآباد و انتصاب مدیران دستگاه‌ها، براساس مطالبات مردمی، بومی گزینی و تخصص مدیران شکل گرفت.

وی گزارشی از فعالیت‌های این شهرستان از جمله مسکن محرومان ارائه داد و گفت: ۴۰۰ واحد در این شهرستان ساخته شد که اقدامی ارزشمند در حوزه مسکن سروآباد به شمار می‌رفت.

وی اضافه کرد: آبرسانی به روستای دزلی، تأمین چمن مصنوعی روستاییان به میزان ۱۷ مورد، آسفالت جاده و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی از دیگر اقداماتی است که در سطح شهرستان سروآباد اجرا شده است.

کانال اورامی زبان در سروآباد راه‌اندازی می‌شود

فرماندار سابق سروآباد گفت: سروآباد در آینده نزدیک شامل یک کانال تلویزیونی اورامی زبان خواهد شد.

آرش زره تن لهونی پیش از حضور در این مراسم با حضور در یادمان شهدای سروآباد به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.