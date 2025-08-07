به گزارش خبرنگار مهر، امید کریمیان پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار سروآباد، با تأکید بر اهمیت خدمتگزاری صادقانه به مردم، اظهار کرد: بالاترین افتخار برای هر مسئولی، خدمت به خلق خداست و نباید از این مسیر غفلت کنیم.

وی با اشاره به سخنان یکی از حضار در مراسم و طرح موضوع بومی و غیربومی بودن مدیران، گفت: نگاه بومی‌گرایی نباید مانع خدمت‌رسانی شایسته به مردم شود بلکه آنچه اهمیت دارد، توانمندی و کارآمدی فرد است.

کریمیان با تقدیر از استاندار کردستان به دلیل انتخاب عارفی به‌عنوان فرماندار جدید سروآباد، افزود: این انتخاب مورد استقبال مردم شهرستان و استان قرار گرفته و امیدواریم با همدلی و همکاری مجموعه مدیران، شاهد توسعه و پیشرفت شهرستان باشیم.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در ادامه به برخی مشکلات شهرستان اشاره کرد و گفت: شاخص‌های توسعه در شهرستان سروآباد در برخی موارد از جمله فضای آموزشی بالا است اما این امر به دلیل مهاجرت مردم است که به دلیل نبود شغل به شهرهای دیگر نقل مکان کرده‌اند.

وی همچنین به مشکلات محدوده حفاظت‌شده کوسالان اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل قرار گرفتن در این محدوده متوقف شده‌اند و در حالی که طرح‌هایی نظیر احداث زمین چمن مصنوعی یا پروژه‌های گردشگری می‌توانند در توسعه منطقه مؤثر باشند.

کریمیان با اشاره به پیگیری‌های خود در این زمینه گفت: خوشبختانه با همکاری استاندار و رئیس سازمان محیط زیست، مجوزهای اولیه برای اجرای برخی طرح‌های توسعه‌ای در این محدوده در حال صدور است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های استان به درستی بهره گرفت، افزود: با همدلی، برنامه‌ریزی و پرهیز از نگاه‌های تفرقه‌انگیز، می‌توان گام‌های مؤثری برای توسعه همه‌جانبه شهرستان برداشت.