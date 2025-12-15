به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین فرهاد عباسی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه به همراه جمعی از مدیران و مسئولین این معاونت ضمن حضور در دفتر جامعه مدرسین با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت و گو کردند.

آیت الله حسینی بوشهری در این دیدار که به مناسبت هفته پژوهش انجام شد، با تقدیر از اهتمام آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه و دیگر مسئولین حوزوی به امر پژوهش تصریح کرد: ما این نگاه را مدیون رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) هستیم که با اشراف کامل هم توصیه می‌کنند و هم هشدار می‌دهند.

وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی حوزه علمیه در قالب مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، انجمن‌های علمی، جشنواره علامه حلی (ره) و کتاب سال، بیان داشت: این‌ها همه نشان می‌دهد که حوزه علمیه حالت ایستایی ندارد و همراه با تحولات در حرکت است.

امام جمعه با اشاره به اهمیت توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزوی به پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» خاطر نشان ساخت: دشمنی داریم که در تلاش است در جنگ سخت و نرم بر ما غلبه کند و فکر و اندیشه را از ما بگیرد، بنابراین توجه به حوزه‌های علمیه نباید باعث شود که از پاسخ به نیازهای نسل جوان و جامعه غافل بمانیم.

وی با تأکید بر اهمیت روزآمدسازی ادبیات پژوهش در حوزه‌های علمیه گفت: هرچه می‌توانیم باید ادبیات پژوهش‌های خود را به روز کنیم و محتوای کتاب‌های بزرگان را در قالب‌های نو عرضه کنیم.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن خروجی فعالیت‌های پژوهشی در حکمرانی کشور اظهار داشت: نظام اسلامی امروز به حل مسئله نیاز دارد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی افزود: باید نسبت به این مسائل یک بحث پژوهشی آسیب‌شناسانه داشته باشیم و نتیجه آن را به سازمان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز عرضه کنیم.

آیت الله حسینی بوشهری خطاب به مسئولان پژوهش حوزه‌های علمیه اضافه کرد: خروجی فعالیت‌های مراکز علمی ما باید همیشه روی میز مسئولین باشد. نباید به عرضه کتاب‌ها و مقالات در جشنواره‌ها بسنده کنید. این محصولات علمی باید در اداره و هدایت جامعه نقش خود را ایفا کنند تا نقش الگویی حوزه به منصه ظهور گذاشته شود.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین فرهاد عباسی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با اشاره به رابطه تنگاتنگ پژوهش و فقاهت در حوزه‌های علمیه گفت: پژوهش در حوزه در دامن فقه پرورش یافته است.

وی در توضیح برخی از فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌های علمیه بیان داشت: در حال حاضر ۲۶ انجمن علمی با حضور حدود ۴ هزار فرهیخته در علوم مختلف مشغول فعالیت است.

حجت الاسلام عباسی افزود: در مدارس و مراکز حوزوی ۵۰۰ کتابخانه فعال داریم که کتابخانه آیت الله بروجردی (ره) و کتابخانه آیت الله حائری (ره) در میان آن‌ها حائز رتبه برتر کشوری هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۵۰ مجله علمی تخصصی در حوزه‌های علمیه مشغول فعالیت هستند، جشنواره علامه حلی (ره)، نمایشگاه مشکلات و کتاب سال حوزه را از مهم‌ترین رویدادهای علمی حوزه دانست.

در ادامه تعدادی از مسئولین و مدیران‌کل معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه گزارشی از حیطه فعالیت‌های خود ارائه کردند.